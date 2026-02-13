I PIU I MENO – La voglia di riscatto – Gli strascichi lasciati da Empoli-Juve Stabia – Reggiana sempre sconfitta fuori nelle ultime 4 – Le assenze sulle fasce

Si torna subito in campo, ancora sul manto erboso del Castellani, per cercare di rompere il digiuno di vittorie e spezzare il momento di crisi. Fatalmente, tra i Meno, ci possono essere le scorie lasciate dall’ultima gara casalinga contro la Juve Stabia, una partita in cui l’Empoli – soprattutto nel secondo tempo – è stato abulico. Inoltre ci saranno diverse assenze sulle fasce, con Elia e Moruzzi che marcheranno visita.

Il prossimo avversario, la Reggiana, non sta facendo particolarmente bene fuori casa, soprattutto nelle ultime partite disputate (quattro sconfitte su quattro). Anzi, complessivamente è una delle squadre col rendimento peggiore lontano dalle mura amiche. Inoltre l’Empoli potrà mettere in campo voglia, carattere e il tentativo di buttarsi alle spalle quest’ultimo periodo negativo sotto la spinta del Castellani