I PIÙ I MENO – Per la Juve non è un gran momento di risultati – Affronteremo un avversario incattivito – L’arma in più è l’intesa tra Colombo ed Esposito – Le pesanti assenze in casa azzurra

Il prossimo difficile scoglio da superare si chiama Juventus. La squadra di Motta non è certamente nel suo miglior momento e anche all’andata, al Castellani, non ha saputo infrangere il muro azzurro. L’Empoli poggia le sue speranze sulla sempre crescente intesa tra i due attaccanti Colombo ed Esposito, che hanno dimostrato più volte di saper dialogare in maniera proficua.

Tra i Meno c’è sicuramente la voglia di rivincita della Juventus, incattivita dai recenti risultati non proprio positivi. I bianconeri perdono raramente ma l’ultima sconfitta di Napoli è stata difficile da digerire: ecco quindi che è lecito aspettarsi una Juventus affamata. Inoltre l’Empoli dovrà fare a meno di pedine importanti (Grassi e Pezzella sono squalificati) e si presenterà a Torino con la rosa quasi ridotta all’osso.