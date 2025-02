E’ ripreso il lavoro degli azzurri che adesso guardano alla trasferta di Udine. Gara tutt’altro che semplice quella in Friuli ma gara dalla quale diventa necessario tirare fuori almeno un punto. Non ci si attendono particolari novità per quanto riguarda l’assetto tattico, capendo poi meglio nel corso della settimana chi potrà essere a disposizione. Occhi puntanti su Ismajli per il quale si cercherà il recupero, in difesa con certezza mancheranno Viti (scongiurate lesioni al ginocchio e situazione quindi più lieve) e Marianucci. Dal primo minuto si rivedrà Goglichidze, in difesa agirà anche De Sciglio; non dovesse farcela Ismajli si potrebbe pensare ad un “arretramento” di Cacace.

Non dovrebbero recuperare né Fazzini, né Anjorin, torna però a disposizione Maleh che si candida per una maglia da titolare in mezzo al campo. Si allena con la squadra Kovalenko, ma l’ucraino partirà dalla panchina. Potrebbe non essere escluso che Koaumè possa partire dall’inizio al fianco di Esposito e dietro Colombo. La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato mattina.