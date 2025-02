Come anticipato domenica, Viktor Kovalenko torna a far parte del gruppo azzurro. Arriva come svincolato dopo la rescissione del contratto con l’Atalanta. Un arrivo a sorpresa, almeno a livello di nome, ma un giocatore che conosce l’ambiente e che può sicuramente dare un aiuto a Roberto D’Aversa.

Chiaramente, il calciatore ucraino classe 1996, arriva a titolo definitivo. Lo scorso anno Kovalenko ha fatto parte della squadra guidata da Zanetti, Andreazzoli e Nicola, con un gol – importantissimo – segnato a Napoli. Ricordiamo che l’Empoli, a giugno scorso, vantava il diritto di riscatto su Kovalenko per due milioni, diritto non esercitato.