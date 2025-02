Sono sono state diramate dalla Lega Serie A le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 24a giornata. Il difensore azzurro, Luca Marianucci, espulso durante l’ultima partita con il Milan, è stato squalificato per due giornate e sarà costretto a saltare le partite con Udinese e Atalanta aggravando ulteriormente la situazione di emergenza per Mister D’Aversa avendo fuori per infortunio anche Ismajli e Viti.

Inoltre sono stati squalificati per un turno di campionato Tomori (Milan), Cristante (Roma), Ghilardi (Hellas Verona), Kean (Fiorentina), Ricci (Torino).

Di seguito quanto riportato dal Giudice Sportivo su Marianucci:

MARIANUCCI Luca (Empoli): per avere, al 20° del secondo tempo, alzandosi da terra dopo un contrasto, colpito intenzionalmente con i taccchetti l’inguine di un calciatore della squadra avversaria.