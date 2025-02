Il 1° marzo l’IFAB, l’organo che decide le regole del calcio, si riunirà in quello che solitamente è l’appuntamento in cui si discutono le questioni più importanti che riguardano il calcio.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, le maggiori leghe europee, tra le quali la Serie A italiana, chiederanno alcune modifiche al protocollo Var compreso la possibilità di rivedere al monitor anche sulle seconde ammonizioni e una valutazione sui calci d’angolo. Entrambe sono situazioni decisive perchè nel primo caso portano all’espulsione di un giocatore mentre nel secondo caso possono far nascere rigori o gol decisivi come quello di ieri sera nella gara Inter-Fiorentina con calcio d’angolo assegnato ai nerazzurri, nonostante la palla fosse uscita abbondantemente dal campo, che ha portato poi al gol del vantaggio nerazzurro.

Il calcio Italiano è comunque in prima linea nelle riforme sul protocollo come la possibilità di sperimentare il Var a chiamata anche se a livello internazionale restano forti dubbi riguardo a questa possibilità. Per eventuali cambiamenti al protocollo si parla di una possibile attuazione dalla stagione 2026/27.

Vedremo nei prossimi mesi gli eventuali sviluppi sulla vicenda.