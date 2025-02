Sarà il Sig. Doveri di Roma (nato a Volterra) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica ad Udine.

Sono dieci le gare già dirette in questa serie A dal fischietto natio in provincia di Pisa, in queste non figura mai l’Empoli. L’ultimo precedente di Doveri con gli azzurri risale al maggio del 2024 quando pareggiammo in casa, 0-0, con il Frosinone. In totale sono 15 i precedenti tra questo arbitro e la nostra squadra, con un bilancio empolese di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Ben 25 i precedenti con i bianconeri che, con Doveri arbitro, hanno un bilancio di 7 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. La squadra più diretta da Doveri è il Napoli con 35 designazioni. L’ultimo match diretto è stato Genoa-Monza 2-0. Al VAR ci sarà Ghersini di Genova.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BOLOGNA – TORINO Venerdì 14/02 h.20.45

FABBRI

MONDIN – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 15/02 h.15.00

MARCHETTI

VECCHI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: GUIDA

AVAR: MANGANIELLO

LAZIO – NAPOLI Sabato 15/02 h.18.00

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA

MILAN – H. VERONA Sabato 15/02 h.20.45

FOURNEAU

BINDONI – TEGONI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – COMO h.12.30

PICCININI

ZINGARELLI – D’ASCANIO

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

MONZA – LECCE h.15.00

COLLU

LO CICERO – RICCI

IV: ARENA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – EMPOLI h. 15.00

DOVERI

DEI GIUDICI – NIEDDA

IV: GIUA

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

PARMA – ROMA h. 18.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI M.

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

GENOA – VENEZIA Lunedì 17/02 h. 20.45

MARINELLI

PASSERI – CAPALDO

IV: PERRI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI