Il Presidente dell’Unione Clubs Azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni al quotidiano “Il Tirreno”.

“Il fatto è che, crisi di risultati o no, siamo esattamente dove dovremo essere. Cioè a giocarsi la salvezza in Serie A. Chiaro che l’avvio di stagione piaceva di più a tutti, ma non ci aveva illuso. Questa è la nostra dimensione e anche l’anno scorso il traguardo lo abbiamo tagliato al fotofinish.”

L’Empoli può contare sulla sua gente, insomma.

“Certo. Soprattutto perché i tifosi vedono e apprezzano il grande impegno che questi ragazzi ci stanno mettendo. Danno sempre tutto, a volte non basta ma di sicuro non si risparmiano. E per un tifoso è un aspetto fondamentale. Che apprezza e quindi applaude.”

Non c’è preoccupazione con la zona rossa sempre più vicina?

“Certo che c’è. Soprattutto preoccupa questa lunga serie di infortuni. Siamo rimaneggiati ormai da mesi e non a caso tante sconfitte maturano nella seconda parte delle gare. Ma, come ho detto, il fatto che la squadra lotti ci fa sperare che il vento possa girare. Anche se certo arrivare a febbraio con una sola vittoria interna( Como) non è il massimo per un tifoso.”

Sembra che anche il tecnico Roberto D’Aversa si sia guadagnato la stima e la fiducia del pubblico.

“E’ apprezzato. I tifosi hanno compreso le difficoltà che deve gestire e piace l’atteggiamento che ha trasmesso alla squadra.”

Forse il mercato invernale appena concluso è piaciuto un po’ meno….

“Sicuramente speravamo in qualcosa di più, ma sappiamo come opera la società ed evidentemente non ha potuto fare meglio. Forse serviva qualche idea in più, come spesso capitato. L’anno scorso l’arrivo di Niang fu decisivo per la salvezza, speriamo che quello di Kouamè possa rivelarsi altrettanto importante. Di sicuro è un giocatore che piace, che sembra avere le caratteristiche giuste per poterci dare una mano.”

E comunque l’Empoli può contare sui suoi tifosi.

“Assolutamente sì. Ci siamo e ci saremo. Ci crediamo perché questa non è una squadra allo sbando, tutt’altro. E l’abnegazione che ci mette merita il nostro sostegno. Saremo anche a Udine, per riprenderci quella vittoria che nella passata stagione ci hanno “scippato”. Nonostante i ritardi nelle vendite dei biglietti ci sono già 2 o 3 pullman riempiti.”