Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti del Bluenergy Stadium di Udine per Udinese-Empoli, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 16 febbraio alle ore 15.00.

I biglietti sono in vendita, per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member, al prezzo di 25,00 € online al sito sport.ticketone.it o presso le rivendite autorizzate; ad Empoli i punti vendita attivi saranno Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona, 2).

Come da disposizioni delle autorità competenti, per i residenti nella Provincia di Firenze l’acquisto dei tagliandi è consentito esclusivamente nel Settore Ospiti ed è limitato ai possessori della Fidelity Card Empoli Member.

Si ricorda che non sarà consentito il cambio utilizzatore e che la vendita terminerà inderogabilmente sabato 15 febbraio alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Udine se sprovvisti di tagliando.

Empoli Fc