|I PIU
|I MENO
|– La maggiore compattezza difensiva
|– Si fa ancora molta fatica a creare
|– Il momento d’oro di Popov pare continuare
|– Entella ancora imbattuta in casa
La prossima sfida vedrà impegnato l’Empoli sul campo della Virtus Entella. Un campo ostico, in cui ancora nessuno è riuscito a far suoi i tre punti. I liguri sono infatti imbattuti tra le mura amiche ed è lì che proveranno a costruire la salvezza. Inoltre gli azzurri sono ancora convalescenti, fanno fatica a creare azioni nonostante, dall’arrivo di Dionisi, abbiano segnato in tutte le gare disputate.
Tra gli aspetti positivi c’è una maggiore compattezza difensiva: dietro l’Empoli non è ancora perfetto ma sta mostrando molti miglioramenti ed è da qui che riparte per le prossime gare. Dopo essere stato lasciato fuori in diverse partite, Popov è tornato a essere letale sottoporta e potrebbe rivelarsi l’arma in più per infrangere il muro ligure.
Ceesay Lovato e Elia: mancheranno i 3 migliori, come fare punti a Chiavari?
ora voglio fare una domanda a tutti voi senza essere offeso semplice curiosità.
pagliuca comincia l’avventura in campionato vincendo 3-1 col Padova, la giornata seguente comincia bene la partita passa in vantaggio la partita va in direzione Empoli ma i due difensori centrali fanno delle ingenuità e si trova sotto di 2 uomini e perdiamo 3-1 ( ora per me non colpa del mister in 9 contro 11 mi sembra un po’ difficile) , viene lo Spezia e pareggiamo 1-1 mica male per una squadra che ha sfiorato la seria A e in tutto questo pagliuca ha una squadra completamente nuova e giovane con ancora qualche infortunato, poi viene il Pescara 4-0 netto partita schifosa, poi vengono due pareggia il primo con la carrarese era una vittoria se non fosse per l’ennesimo errore individuale di un giocatore che ci fa prendere il pareggio alla fine, mentre col Monza un pareggio con una squadra comunque forte se pensiamo la situazione della squadra e la forza delgi avversari ci sta, poi andiamo a Bolzano e facciamo un pessimo primo tempo per poi vincerla alla fine.
pagliuca può essere antipatico e tutto quello che volete, ma vedendo quello che sta facendo Dionisi sinceramente credo che pagliuca stava facendo un buon lavoro e contro la Samp e forse col Venezia si poteva vincere.
ditemi cosa ne pensate.
Quindi secondo te dopo solo tre partite puoi già dire che Pagliuca era meglio di Dionisi?🤔
Secondo me non è una questione di Pagliuca o Dionisi. Si sono sbagliati diversi giocatori, tutto qui. Soprattutto nel mezzo e dietro. Poi qualche punto in più un allenatore o l’altro, nessuno dei 2 era/è in gradi di portarci a qualcosa di più della Salvezza. Quindi a che è servito il cambio allenatore? Nulla. Probabilmente è andato per qualche discussione con in pres o Gemm.
ti sei dimenticato di dire che quando si è vinto lui non c’era in panchina.
Il problema di Pagliuca è che è estremo in tutto. Nei comportamenti in primis ma anche in campo. E’ vero quello che hai scritto, ma quante palle gol davanti al portiere hai lasciato a Monza, Carrarese, Pescara e sud Tirol? Poi le ingenuità difensive delle espulsioni a Reggio Emilia sono figlie del suo modo di giocare (mani addosso x Guarino e uno contro uno x Obaretin). Se tutto questo rischio dietro avesse portato a giocare in avanti alla nonno diciamo, cioè possesso palla propositivo (non i passaggini a cacchio vs il portiere) e creare palle gol allora come si dice il rischio poteva valere la candela. Subisco, rischio ma gioco, se oggi perdo 3 2 amen vincerò la prossima. Ma tutti questi rischi non hanno portato a sviluppare gioco. Allora meglio coprirsi. Ovviamente per ora non è che le cose siano andate di lusso con Dionisi. Abbiamo solo migliorato la fase difensiva, 4 gol presi in 3 gare sono comunque meno che di prima incontrando le prime 2 della classe. Purtroppo quando entri in un pastone così è difficile riprendersi bene, e credo sarà un campionato solo improntato sul difendere la categoria. Poi (io non ci sono mai stato) chi ha visto gli allenamenti di Pagliuca parla di metodi ed esercitazione da eccellenza, roba di tattica enormemente banale (ripeto io non l’ho visti e nemmeno mi intendo tanto di preparazione). Questa per me è la spiegazione del perchè sia stato esonerato Pagliuca.
ci sarebbe altro , condizione fisica scadente , stanno rifacendola per essere in gamba dopo la sosta di meta’ mese , gli infortuni da 10gg sembra siamo dettati da allenamenti intensi e non blandi .
l assetto e’ equilibrato , adesso non prendi 10 tiri a gara con miracoli continui del portiere , pero’ se scopri per attaccare li riprenderai con questo centrocampo che non ha nessuna qualita’ e valore ,
credo che si possa avere una reale prospettiva dal 20 novembre quando squadra , giocatori ed allenatore hanno lavorato insieme per un po’
poi non credo che cambi molto per il risultato finale nella posizione 10/12 posto , i valori sono quelli e solo un miracolo puo’ farci agganciare ai play off ……bisogna guardarsi le spalle sopratutto ma giocare per vincere senza paura e timore pero’
Iodico che tu hai un po’ troppa furia di trarre delle conclusioni. Prima di tutto il benzinaio aveva fatto tutta la preparazione estiva e Dionisi no. Poi aveva giocato sia le amichevoli che la Coppa Italia, e non mi pare che abbia fatto così bene, s’è perso tutte le amichevoli, tranne col Castelfiorentino, e in Coppa Italia s’è vinto solo con la Reggiana ai rigori, dopo aver pareggiato con un cross sbagliato. Poi mi sa che chi ha deciso di buttarlo fuori abbia un po’ più di noi il polso della situazione, e sapesse anche che magari i giocatori gli stavano giocando contro, e prima di trovarsi in una brutta situazione ha agito d’anticipo, e poi magari mettici anche il fatto che aveva una ignoranza di modi abissale, leticava tutte le partite con la panchina avversaria,e probabilmente anche questo ha influito.
Mi sta stancando sia il calcio sia questo Empoli Preferirei perdere tutte le partite ma giocare bene che vivacchiare così.Sto perdendo interesse.Stanno facendo di tutto per farci disamorare di questi colori e del calcio in generale..Parlo per chi ha memoria storica e si ricorda come era il calcio un tempo,non solo a livello empolese,sto facendo una riflessione a più ampio respiro…
Io senza l’Empoli non vivo: Pagliuca, Dionisi, i giocatori passano. La maglia azzurra rimane!
Pagliuca aveva diritto ad avere ancora un pochino di tempo. Vabbè, ormai è andata. Avete preteso la sua crocifissione e vi è stata data.
