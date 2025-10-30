I PIU I MENO – La maggiore compattezza difensiva – Si fa ancora molta fatica a creare – Il momento d’oro di Popov pare continuare – Entella ancora imbattuta in casa

La prossima sfida vedrà impegnato l’Empoli sul campo della Virtus Entella. Un campo ostico, in cui ancora nessuno è riuscito a far suoi i tre punti. I liguri sono infatti imbattuti tra le mura amiche ed è lì che proveranno a costruire la salvezza. Inoltre gli azzurri sono ancora convalescenti, fanno fatica a creare azioni nonostante, dall’arrivo di Dionisi, abbiano segnato in tutte le gare disputate.

Tra gli aspetti positivi c’è una maggiore compattezza difensiva: dietro l’Empoli non è ancora perfetto ma sta mostrando molti miglioramenti ed è da qui che riparte per le prossime gare. Dopo essere stato lasciato fuori in diverse partite, Popov è tornato a essere letale sottoporta e potrebbe rivelarsi l’arma in più per infrangere il muro ligure.