Prosegue la preparazione degli azzurri, che ora guardano al prossimo impegno in programma sabato 1° novembre a Chiavari contro la Virtus Entella. Si lavora senza soste, considerando il turno infrasettimanale appena disputato, e non c’è dunque tempo per rifiatare. Come già sottolineato nei giorni scorsi, il tempo non è certo un alleato — almeno per il momento — del nuovo tecnico Alessio Dionisi. La gara di sabato assume un’importanza notevole: da essa ci si attende una prestazione nettamente superiore rispetto a quella vista martedì sera contro la Sampdoria e, perché no, magari anche la prima vittoria targata Dionisi. Curiosamente, proprio Dionisi era alla guida dell’Empoli nell’ultimo precedente a Chiavari, terminato con un netto successo per 5-2.

Restano in dubbio i giocatori che non hanno preso parte all’ultima sfida: Lovato, Ceesay e Haas. È probabile che ci sia un po’ di rotazione per permettere a qualcuno di tirare il fiato. In difesa, tuttavia, potrebbe non cambiare molto: si dovrebbe ripartire dalla linea composta da Curto, Guarino, Obaretin, con la possibile novità rappresentata da Lorenzo Tosto, che potrebbe trovare la sua prima occasione dal primo minuto. Da valutare chi andrà a presidiare la corsia destra, visto che Elia, espulso contro la Sampdoria, sarà assente per squalifica. In mezzo al campo dovrebbero rivedersi dal primo minuto Yepes ed Ilie, mentre in avanti la coppia iniziale potrebbe essere formata da Popov e Shpendi, con Pellegri pronto a subentrare a gara in corso. Attenzione però anche alla possibilità di Saporiti. Ancora indisponibile Marco Nasti, alle prese con l’infortunio. A livello di assetto tattico si dovrebbe, per adesso, andare avanti con il 3-5-2 (o 1-1).

Tra le insidie della sfida di sabato c’è senza dubbio il terreno di gioco: non impossibile, ma sempre ostico per chi non è abituato a giocare con continuità su superfici sintetiche. Non a caso, l’Entella in casa, finora, non ha ancora perso. La squadra tornerà in campo oggi per proseguire la preparazione, mentre domani è prevista la consueta rifinitura della vigilia. Gli ultimi due allenamenti, come da prassi, si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.