Tre giornate sono davvero poche per poter esprime giudizi ed affermazioni logiche, anche di fronte a quei numeri che spesso sono specchio di veridicità. A maggior ragione se poi in queste tre prime giornate, guardando in casa azzurra, soltanto quattro giocatori sono partiti sempre titolari. C’è però un dato importante, spesso sottovalutato, che vede una crescita rispetto alla prima partita dove non andammo bene da questo specifico punto di vista: la percentuale dei passaggi riusciti.

Infatti contro il Verona arrivò un non positivo 64%, migliorato poi da un 82% con il Monza ed un 87% con la Juventus. Guardando ai singoli, e come detto c’è disparità dal punto di vista impiegatizio, troviamo in Walukiewicz l’elemento con la percentuale media più alta; per il polacco si registra addirittura un 92,2%. Sul podio virtuale si va poi a posizionare Fazzini con l’ 89,4% e chiude Luperto (uno dei quattro sempre partito titolare) con una percentuale di 89,3%. La media peggiore appartiene ad un altro elemento che ha sempre iniziato le gare dal primo minuto: Caputo con il 58,1%.

Visto che si chiede ai portieri di giocare sempre più con i piedi, qui c’è sicuramente da migliorare. Nella sua partita Caprile ha riportato una percentuale di passaggi riusciti del 46,9%, Perisan del 73,1%, Berisha del 64,5%.