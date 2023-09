Abbiamo scambiato alcune battute con il collega Emiliano Tomasini di “vocegiallorossa.it”, testata online leader per l’informazione sulla Roma.

Quella di domenica sera contro l’Empoli immaginiamo sia la classica gara da non sbagliare per la Roma. Come arriva la squadra giallorossa alla ripresa del campionato, mentalmente e fisicamente ?

Come hai giustamente detto tu, la Roma non può permettersi di sbagliare la partita contro l’Empoli. Dopo un solo punto in tre partite, serve una vittoria, senza se e senza ma. Mentalmente la squadra sta bene, c’è tanta voglia di dimostrare il proprio valore dopo un inizio difficile. Fisicamente invece è tutto da vedere… durante la sosta Mourinho ha potuto lavorare con pochi giocatori perché tanti sono partiti. Diversi giocatori hanno accusato qualche problemino muscolare nelle ultime settimane e non sono al top della forma. La Roma avrà sette partite in ventuno giorni e sarà importante salvaguardare anche la condizione fisica.

Un avvio di stagione non positivo per l’Empoli, ma nemmeno per la Roma. Come si sta vivendo questo unico punto racimolato nelle prime tre gare di campionato?

Dopo la sconfitta con il Milan chiaramente c’era molto sconforto nella piazza. Un punto in tre giornate… c’è poco da dire, è un risultato più che deludente. L’arrivo di Lukaku è però riuscito a mantenere l’entusiasmo vivo, ora c’è grande attesa di vederlo in campo. In generale, la piazza ora è convinta di avere una buona squadra, ma ci sono tanti punti interrogativi legati alla condizione fisica. Lukaku, Dybala, Aouar, Renato Sanches, Pellegrini, Smalling, El Shaarawy: sono tutti giocatori indiscutibilmente forti, ma che spesso vanno incontro a problemi muscolari. C’è tanta fiducia, ma anche molta preoccupazione. La stagione potrebbe essere molto positiva ma anche molto negativa… è una situazione strana. E poi c’è Mourinho. I tifosi sperano che riesca a trovare la quadra giusta per riuscire a far vincere la squadra. La speranza è sicuramente quella di alzare un trofeo a fine anno e di centrare la qualificazione in Champions.

Abbiamo assistito tutti all’incredibile bagno di folla per l’arrivo di Romelu Lukako all’aeroporto, e poi la festa riservatagli all’Olimpico. Ti chiedo se ci confermi che domenica dovrebbe partire titolare (in coppia con Dybala) e cosa si aspetta il popolo romanista da lui?

L’arrivo di Lukaku a Roma è stato al limite del surreale. Fino a poco prima dell’atterraggio, qualcuno ancora non ci credeva davvero. Soprattutto all’inizio era davvero difficile credere che potesse davvero venire alla Roma. Ora è qui e le aspettative sono molto alte. C’è grande attesa per vederlo in campo con Dybala, potenzialmente sono una coppia devastante. Come ho detto prima, però, molto dipenderà anche dagli infortuni. La speranza di tutti i tifosi è che possano stare bene entrambi e trascinare la Roma più in alto possibile.

Il bello del calcio è che nessun risultato è mai scontato. Se ci sono, quali secondo te le insidie che l’Empoli potrebbe portare alla Roma ? Ti chiedo anche se c’è un giocatore che toglieresti agli azzurri per portare in giallorosso…

Una delle insidie principali per la Roma è la Roma stessa. Se la squadra non riuscirà da subito a indirizzare la partita, l’Olimpico potrebbe iniziare a infastidirsi e di conseguenza la squadra potrebbe innervosirsi. Servirà tanta pazienza e non dovranno essere commessi gli errori individuali fatti nelle prime partite. L’Empoli è una squadra forte tecnicamente, in contropiede Baldanzi e Cambiaghi possono essere pericolosi. Anche Maleh e Fazzini con i loro inserimenti possono mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Come abbiamo visto contro il Milan, la difesa della Roma soffre gli inserimenti delle mezzali e questa potrebbe essere un’arma a favore di Zanetti. Se mi chiedi chi vorrei dell’Empoli, chiaramente ti rispondo Baldanzi. Per qualità tecniche ed età è sicuramente un giocatore molto interessante. Anche Cambiaghi però secondo me è un buon giocatore, forse troppo sottovalutato rispetto al suo reale valore.