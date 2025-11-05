L’iconica maglia Kappa – Kombat 2000 compie 25 anni. Per celebrare il quarto di secolo dall’uscita di un modello che, secondo molti addetti ai lavori, ha rivoluzionato il concetto stesso di maglia da calcio, l’azienda piemontese ha deciso di lanciare un’edizione speciale commemorativa. Un capo che richiama un design divenuto celebre soprattutto grazie alla Nazionale italiana, che ne fece un simbolo riconoscibile.

Tra i club scelti per partecipare all’iniziativa c’è anche l’Empoli, insieme ad altri 17 sodalizi che attualmente vestono Kappa. Per quanto riguarda le italiane, oltre agli azzurri compaiono il Genoa – che proprio oggi ha svelato la sua Combat 25 – la Fiorentina e lo Spezia.

La versione dedicata all’Empoli sarà presentata lunedì 10 novembre. Le prime indiscrezioni parlano di una maglia completamente azzurra, priva di grafiche particolari, con lo stemma posizionato al centro del petto e con le cuciture caratteristiche che resero unico il modello originale. Sempre secondo quanto trapelato, questa speciale divisa dovrebbe essere indossata nella gara interna contro il Bari.