Sarà il Sig. Galipò di Firenze l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio in casa contro il Catanzaro.

Il fischietto nato a Fiesole ha già diretto sei partite nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Frosinone-Entella 4-1. Quello di sabato sarà la prima volta dell’Empoli con questo arbitro (ha diretto in carriera due volte la nostra Under 17) mentre sono cinque i precedenti con il Catanzaro; il bilancio giallorosso è di 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. La squadra più diretta da Galipò è il Cesena con nove arbitraggi. Al VAR ci sarà Volpi di Arezzo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SPEZIA – BARI Venerdì 7/11 h. 20:30

CALZAVARA

BIANCHINI – ZEZZA

IV:      MARIANI

VAR:  MAZZOLENI  

AVAR:   MONALDI  

EMPOLI – CATANZARO h. 15:00

GALIPO’

DI GIACINTO – LAGHEZZA

IV:      PERENZONI

VAR:    VOLPI

AVAR:      RUTELLA

FROSINONE – MODENA h. 15:00

ARENA

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV:       LUONGO

VAR:    BARONI   

AVAR:   PAGANESSI

MANTOVA – PADOVA h. 15:00

TREMOLADA

SCARPA – RINALDI

IV:     VIAPIANA

VAR:      NASCA

AVAR:      PRENNA

REGGIANA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PICCININI

BELSANTI – ZANELLATI

IV:      MASSIMI

VAR:   COSSO 

AVAR:    DIONISI

SUDTIROL – CARRARESE h. 15:00

TURRINI

PRESSATO – PASCARELLA

IV:     DIOP

VAR: GUALTIERI

AVAR: GHERSINI

JUVE STABIA – PALERMO h. 17:15

MARCHETTI

REGATTIERI – PISTARELLI

IV:     MAROTTA

VAR:    GIUA

AVAR:     MERAVIGLIA

VENEZIA – SAMPDORIA h. 19:30

ALLEGRETTA 

DI GIOIA – GRASSO

IV:     NIGRO

VAR:     SANTORO

AVAR:       DI VUOLO

CESENA – AVELLINO Domenica 9/11 h. 15:00

MARESCA

PALERMO – BARONE

IV:       ZANOTTI

VAR:     MARINI  

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

PESCARA – MONZA Domenica 9/11 h. 17:15

PAIRETTO

PERETTI – BAHRI

IV:       PERRI

VAR:     PRONTERA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA) 

AVAR:       DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

