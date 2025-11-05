Si vocifera di un possibile passaggio a quattro della nostra difesa, sistama che di fatto è sempre stato più vicino ad Alessio Dionisi. Grazie all’aiuto del match analyst, Fabio Maniscalco, proviamo a vedere quelle che possono essere le principali differenze ed i cambiamenti rispetto all’oggi.
Quando si parla di transizione da una difesa a tre a una difesa a quattro non si parla soltanto di numeri, ma di identità, principi di gioco e soprattutto di responsabilità individuali e collettive. L’Empoli di Alessio Dionisi oggi si muove dentro un 3-5-2 che nasce per garantire copertura, densità centrale e maggior protezione nelle fasi delicate della partita. Ma l’idea — concreta — di un passaggio alla difesa a quattro apre scenari tattici profondamente diversi, soprattutto in fase difensiva. Nel 3-5-2 l’Empoli dispone di tre difensori centrali che formano una linea compatta: uno lavora spesso da “braccetto”, uno resta nel cuore dell’area, l’altro scivola a seconda dei movimenti del pallone. Questo assetto permette di assorbire meglio le inferiorità numeriche, perché c’è sempre un uomo in più nella marcatura preventiva. Nella difesa a quattro, invece, i due centrali diventano molto più esposti. Si trovano a gestire situazioni di parità numerica con gli attaccanti avversari e devono essere più aggressivi nelle uscite. A quel punto diventa fondamentale il lavoro dei terzini e soprattutto delle mezzali, che devono accorciare rapidamente per evitare che la linea resti isolata. Per l’Empoli attuale, ad esempio, Lovato — quando rientrerà — e Guarino rappresentano profili ideale per una linea a quattro, mentre altri difensori oggi abituati al ruolo da “braccetto” dovrebbero cambiare postura di gioco, abbandonando alcune uscite laterali per rimanere più centrali.
Nel 3-5-2 i quinti dell’Empoli hanno licenza di spingere e coprono un campo enorme. Elia a destra e Carboni a sinistra (o altri interpreti) possono salire molto, sapendo che dietro hanno tre uomini pronti ad assorbire eventuali ripartenze. In un 4-3-3 o 4-3-1-2 (o 2-1) cambia tutto; i terzini devono essere più disciplinati, devono controllare meglio la profondità, devono leggere i tempi dell’uscita senza farsi attirare troppo alti. È una trasformazione tanto tecnica quanto mentale: quello che oggi è un “quinto” dinamico, deve diventare un difensore vero prima di tutto. Con una difesa a tre, quando un braccetto esce forte sull’esterno, la linea resta comunque composta da due uomini centrali più il quinto che rientra. Nella difesa a quattro, invece, se il terzino deve uscire molto alto, qualcuno deve coprire la sua zona. Qui entra in gioco il centrocampo: la mezzala del lato palla deve accorciare immediatamente, l’ala (se ci sarà) deve fare la prima pressione corretta. Questo comporta un lavoro più sincronizzato e più fisico: chi gioca mezzala dovrebbe aumentare il volume delle corse in diagonale e delle coperture preventive. Una difesa a tre si muove bene anche se deve tenere il baricentro più basso, perché ha un uomo in più a schermare le imbucate centrali. Con una difesa a quattro l’Empoli dovrebbe alzare il baricentro e accorciare meglio tra i reparti. Se resta troppo basso, si schiaccia; se resta troppo alto senza pressione coordinata, rischia di prendere infilate centrali. Dionisi, da sempre, preferisce una difesa a quattro che sappia accorciare e alzare i tempi collettivi. Il problema è che oggi l’Empoli non ha ancora quella confidenza nelle distanze che questo modulo richiede.
Nel 3-5-2, avere tre centrali aiuta anche sulle palle inattive, perché ci sono naturalmente più marcatori “di ruolo”. Con la linea a quattro servono: mezzali più fisiche, attaccanti disposti a marcare, una linea più alta e coordinata. L’Empoli fin qui ha concesso molto sulle palle inattive: passare a quattro potrebbe migliorare alcune situazioni in marcatura, ma rendere più complicate le coperture sulle seconde palle. In sintesi: che cosa cambierebbe davvero per l’Empoli? Più campo da coprire per terzini e mezzali, che oggi faticano già nel 3-5-2. Meno protezione centrale, con due centrali maggiormente responsabilizzati. Un’identità difensiva più aggressiva, più vicino al Dionisi “storico”, ma difficile da costruire in pochi giorni. Possibilità di essere più pericolosi in transizione, grazie a esterni offensivi più alti rispetto al 3-5-2. Per funzionare, la difesa a quattro richiede: reparti corti, sincronia, un atteggiamento mentalmente più alto, maggiore fiducia individuale. Tutte cose che oggi l’Empoli non ha ancora mostrato con continuità, ma che la pausa per le nazionali potrebbe aiutare a costruire.
Bell’articolo, che dimostra come sia molto difficile per una difesa già colabrodo passare ad un modulo ancore meno performante in difesa. Se lo farà bisogna che dall’altra parte (attacco) i numeri si alzino in maniera importante per tamponare i rischi maggiori che ci prenderemo.
….ma almeno ci sara’ il rischio di vincere qualche partita da qui a gennaio , allo stato attuale non mi sembra che possa esserci alcuna possibilita’ , sei un encefalogramma piatto
scegliere, meglio vincere 4-3 che perdere 1-0….perche’ ad oggi prendi goal sempre , puoi mettere anche il 6 -3 -1 come spesso facciamo, predi goal su palla inattiva come a Chiavari e non tiri in porta.
cambiare subito
Io sono d’accordo.
Insomma è ma.iala, per non usare termini troppo tecnici…
Con Elia finalmente più avanzato, i numeri offensivi (gol assist tiri in porta xg) crescono sicuramente….
S’è aspettato tanto, ormai si pole aspetta’ fino alla sosta. Col Catanzaro ultima partita col 352 e poi basta.
A leggere questo articolo sembrerebbe che passare alla difesa a 4 per gli interpreti che abbiamo noi sia un autentico “karakiri”…io credo che nella testa del mister ci sia il passaggio a questo modulo ma ora capisco perfettamente perché prenda sempre più tempo…già i nostri giocatori sono in confusione di suo figuriamoci se li obblighi a diverse soluzioni tattiche…già con la pausa delle nazionali avrà più tempo per provare questa novità tattica ma il vero cambiamento potrà arrivare solo da gennaio con gli innesti giusti per giocare con questo modulo…
Non è una tragedia graca come la definisci, anche, perché, tutti i nostri difensori hanno giocato, in passato, più a 4 che a 3.
Guarda che io non ho definito proprio nulla…è chi ha spiegato la differenza fra 3 e 4 che ha chiarito bene cosa voglia dire passare a 4…
Fosse per me passerei subito al 4231…tanto peggio di così è possibile fare…io ho solo “riportato” quanto scritto nell’articolo…certo in questo sito se non si fa polemica non si va a letto!
quest anno ci possono fare giocare anche uno in più…giocatori scarsi,montati e vagabondi…allenatore presuntuoso,scarso e senese…dirigenza assente…l unica è Rebecca che fa le foto col ministro abodi,il resto sono scappati tutti.
Il problema serio è che la rosa attuale sta mostrando evidenti limiti caratteriali e di personalità che accentuano anche le lacune tecniche o meglio le inesperienze di diversi giocatori. Compito del Mister far crescere il gruppo oltre che disporre la squadra nel modulo che meglio si adatta alle loro caratteristiche. È il suo mestiere! Sicuramente dichiarazioni come quella dell’ultima partita non aiutano lo spogliatoio
Esatto sembra Che Dionisi stia già mettendo le Mani Avanti. brutta cosa
proviamo col 811😂😂😂
mandare via scarpina bianca
Incollo…
Se qualcuno di voi ha visto ieri sera Azzurromania…..c’era Pietro Mariani ( ex giocatore ed allenatore , talent scout e mental coach ) che dopo essere stato molto ‘ politico’ per varie domande , ad una domanda finale ha risposto…in maniera chiara.
ci sono degli errori tecnici incredibili in questo Empoli , con giocatori che avrebbero difficolta’ a giocare nelle categorie inferiori , centrocampo assemblato male , errori di posizionamento …..ma che oggi nessun dirigente paghi gli errori come succedeva anni fa’ non e’ piu’ accettabile. il rischio e’ enorme se non porranno rimedio con giocatori esperti di categoria.
Il passare ad una difesa a 4, oltre a dare vantaggi in chiave offensiva (soprattutto per Ceesay ed Elia) richiedendo più disciplina alle mezzali ed ai terzini come è stato scritto, però farebbe secondo me evitare di far banalmente salire palla al piede gente come Obaretin o Curto (perchè è capitato abbastanza di frequente) che lo fa male ed evitando o che si allunghino la palla perdendola o che non la sappiano scaricare bene e quindi di evitare di essere comunque scoperti. Ovvio che con la difesa a quattro in questa fase prevederei Curto terzino a destra e sempre un numero 9 come Pellegri e Popov quindi non perdendo fisicità ed altezza nelle palle da fermo.
Se avessimo 2 mezzi terzini si potrebbe anche provare…
Mi basterebbero anche pasqual e fiamozzi…non dico Di lorenzo e Parisi…
Il problema e’ tutto li…l’unico che abbiamo e’ Moruzzi… che ha giocato sia a Pescara che in under 21 con Silvione a 4….Carboni a Venezia con Di Francesco che tra l’altro e’ uno che i giovani li lancia stava in panchina fisso….
Carboni e’ da mettere in panchina fino a gennaio e rispedire al mittente….anche a costo di mettere Lauricella che tra l’altro mi piace…non me ne frega e’ allucinante…
Chiedo: oltre a Walter, c’è qualcuno che un pochino ha rivalutato Pagliuca?
L’importante è entrare in campo con più motivazione di quanto fatto e credere nelle proprie forze, non mandarsi a quel paese in campo che è brutto 3 o 4 non so ma non un attacco 1 1, fare giocare il trequartista da trequartista e due punte vere.