Quella che si giocherà sabato pomeriggio sarà la quinta sfida tra Empoli e Catanzaro in Toscana. Il bilancio dei quattro precedenti vede quattro vittorie azzurre, tra l’altro senza mai prendere gol. C’è poi un precedente in Coppa Italia che fa riferimento all’ultima partita giocata tra le due squadre; nell’agosto del 2024 con vittoria azzurra per 4-1.

Empoli e Catanzaro si sono sempre affrontate a livello di serie B. Il primo incrocio risale alla stagione sportiva 1983/84, successo dei nostri per 1-0 con gol di Cinello su rigore. Le squadre si ritrovano due anni dopo ed è ancora 1-0 azzurro, stavolta il gol porta il nome di Cipriani. Si passa poi alla disgraziata stagione 88/89, con il Catanzaro in casa però vinciamo 2-0 con reti di Vignola e Baiano. Per ritrovare il Catanzaro ad Empoli si deve attendere il novembre del 2004, altro successo per 2-0 firmato Tavano e Lodi.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate al Castellani contro i giallorossi.

1983/84 Serie B 1-0

1984/86 Serie B 1-0

1988/89 Serie B 2-0

2004/05 Serie B 2-0