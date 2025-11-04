Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Catanzaro, dodicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 8 novembre alle ore 15.00 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA

In attesa di provvedimenti da parte degli organi competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei biglietti per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore è attiva unicamente all’Empoli Store e all’Unione Clubs Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.

Sempre in attesa di provvedimenti da parte degli organi competenti in materia di ordine pubblico la vendita online è al momento attiva solamente per i possessori della Fidelity card Empoli Member, sottoscritta entro la data del 6 ottobre 2025, online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, utilizzando la sola modalità print@home.

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 09/11/2007), gli Over 65 (nati prima del 09/11/1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.

OMAGGIO UNDER 14 – Tutti gli Under 14, nati dopo il 09/11/2011, avranno diritto ad un biglietto omaggio per tutti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore. Per ritirare il biglietto Under 14 è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili all’Empoli Store e all’Unione Clubs Azzurri.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 OMAGGIO POLTRONA € 45,00 € 35,00 OMAGGIO TRIBUNA INFERIORE € 35,00 € 25,00 OMAGGIO MARATONA SUPERIORE € 18,00 € 14,00 OMAGGIO MARATONA INFERIORE € 15,00 € 10,00 OMAGGIO CURVA SUD OSPITI ND ND ND

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30



Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 15.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO

La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.

Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento



MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

In attesa di provvedimenti da parte degli organi competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Curva Sud non è al momento attiva.

Empoli Fc