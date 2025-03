Mister D’Aversa non vuole parlare di emergenza, forse per tenere sulla corda i calciatori che ha a disposizione. Un concetto che ha ribadito spesso durante questo periodo nefasto dal punto di vista dell’infermeria. E per certi versi è pure logico, da parte dell’allenatore, cercare di preservare un gruppo giovane, composto in questo momento da tanti calciatori alle prime esperienze. Ma è altrettanto logico avere qualche preoccupazione, in un momento decisivo della stagione, in cui sarebbe ottimale poter contare sugli elementi migliori.

Intanto va premessa la poca fortuna dell’Empoli durante questo campionato. D’Aversa ha dovuto rinunciare a Pellegri, Haas e Sazonov, vittime di infortuni seri ai legamenti. Senza scordare Solbakken, che ha dovuto far ricorso a un intervento chirurgico alla spalla, e Zurkowski, praticamente mai disponibile. Poi Viti e Maleh, costretti ai box da problemi al ginocchio. A questi si aggiungono naturalmente i malanni di natura muscolare che stanno tenendo fuori, ormai da molto tempo, Ismajli, Fazzini e Anjorin.

D’Aversa è parso ancora una volta pessimista circa il recupero degli infortunati per la partita contro il Torino. E dalla società non arrivano notizie sulle condizioni di questi calciatori. Una situazione di stallo che non ci permette di fare previsioni ma di vivere semmai alla giornata, sperando che qualcuno dei degenti possa rivedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Fazzini e Anjorin sono fuori ormai da molto tempo, Ismajli ha accusato una ricaduta nei giorni successivi alla partita di Coppa Italia contro la Juventus.

Conosciamo bene l’Empoli, conosciamo bene come la famiglia Corsi ha sempre affrontato ogni campionato di Serie A. Con oculatezza, senza troppi proclami e senza spendere più di tanto (quest’anno, per la prima volta è stato speso zero, per la verità). Questa situazione di difficoltà ha sicuramente responsabilizzato maggiormente calciatori giovani, che possono diventare risorse importanti nel prossimo futuro. Ma al tempo stesso ci ritroviamo nel momento clou della stagione a presentarci in campo con le armi spuntate, senza tutte le risorse che avremmo a disposizione. Per certi versi la squadra e il mister sono encomiabili (anche se nella gara contro la Roma è mancato l’atteggiamento giusto) ma in queste ultime dieci partite che mancano alla fine sarà importante ritrovare qualcuno, perché altrimenti la lunga salita che porta alla salvezza, rischia di essere davvero un baluardo insormontabile.