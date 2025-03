Si è giocata la 28a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il pareggio tra Cagliari e Genoa; vantaggio sardo con Viola e pari genoano nella ripresa di Cornet. Nelle gare del sabato altri due pareggi con il Venezia che raggiunge all’ultimo secondo di recupero il Como con un rigore di Gytkjaer e tra Parma e Torino con i granata che vanno due volte in vantaggio ma vengono ripresi grazie alla doppietta del giovane argentino Pellegrino. Incredibili partite di Milan e Inter; i rossoneri vanno sotto a Lecce 2-0 con la doppietta di Krstovic, poi in tredici minuti il Milan compie la rimonta e vince 3-2 salvando la panchina di Conceicao. Anche l’Inter approccia malissimo alla gara con il Monza con la squadra di Nesta che si porta in vantaggio 2-0 a San Siro ma anche qui l’Inter grazie a un grande secondo tempo riesce a ribaltare e vincere 3-2 mantenendo il primo posto in classifica. Il Bologna prosegue la sua grande stagione e vince anche a Verona mentre il Napoli batte la Fiorentina e resta in scia all’Inter. Al Castellani la Roma vince di misura con l’Empoli con un gol di Soulè dopo 22 secondi di gara. Nel posticipo l’Atalanta umilia la Juventus allo Stadium con un netto 4-0 e con il portiere bianconero Di Gregorio come migliore in campo che salva la Juve più volte da una disfatta ancora più grave. Infine all’Olimpico termina in parità tra Lazio e Udinese.

Questi i risultati e la classifica:

CAGLIARI-GENOA 1-1

COMO-VENEZIA 1-1

PARMA-TORINO 2-2

LECCE-MILAN 2-3

INTER-MONZA 3-2

VERONA-BOLOGNA 1-2

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

EMPOLI-ROMA 0-1

JUVENTUS-ATALANTA 0-4

LAZIO-UDINESE 1-1