Nella serata di ieri, il centrocampista azzurro, Tino Anjorin ha rilasciato un messaggio di ringraziamento all’Empoli attraverso il proprio profilo Instagram.

“Scusate il ritardo a parlare ma ho dovuto prendermi un pà di tempo per me e riflettere su tutto quello che è successo. Questa stagione non è finita come speravamo. Ma la tua fede non ha mai vacillato e questo significa tutto per me, per i miei compagni e per il club.

Questa finale è una battuta d’arresto, non la fine della storia dell’Empoli. Grazie per essere sempre con noi“