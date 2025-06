Il dado è ormai tratto anche se da qualche giorno non ne parliamo più. Guido Pagliuca e l’Empoli sono promessi sposi e domani, lunedi 16 giugno, si metteranno seduti per definire tutti i dettagli del contratto. Come abbiamo già avuto modo di dire, sarà un biennale al quale potrebbe magari aggiungersi una opzione per il terzo anno. Crediamo che nella giornata di domani si possano andare ad espletare tutte le parti burocratiche.

Già nella serata del 16 giugno ci si attende l’ufficialità da parte di Monteboro, dando cosi il via alla stagione sportiva 2025/26. Sempre in termini di attese, crediamo che nel corso della prossima settimana ci sarà la presentazione del nuovo tecnico alla stampa. Messo a posto questo tassello, che ormai da tempo sappiamo, si potrà anche iniziare a parlare di moduli, di obiettivi, di uomini, di squadra. Attendiamo quindi l’arrivo di domani per poter dare il benvenuto al successore di Roberto D’Aversa.