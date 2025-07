Giuseppe Pezzella è ufficialmente da oggi un giocatore della Cremonese. Sul proprio profilo instagram ha dedicato un messaggio di saluto all’Empoli:

“Nella mia carriera quella azzurra è la maglia che ho indossato più volte, ma non è solo per questo che mi sono legato all’Empoli e ad Empoli città. Sono stato bene. Tanto. In campo e fuori. Adesso la mia vita mi porta altrove ma ci tengo a ringraziare chi mi ha permesso di arrivare, chi mi è stato vicino, chi mi ha voluto bene. Dalla società ai compagni, dagli staff tecnici a chi sta dietro le quinte come magazzinieri e fisioterapisti. E ovviamente i tifosi a cui purtroppo non siamo riusciti a regalare la salvezza che meritavano. Grazie Empoli, di cuore“