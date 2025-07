Non solo difesa: l’Empoli guarda con attenzione anche alla linea mediana in questa fase delicata del mercato estivo, un momento in cui è fondamentale affinare ogni scelta con gli impegni ufficiali ormai alle porte. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo azzurro spunta quello di Drissa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002, svincolatosi lo scorso giugno dal Parma, club in cui è cresciuto e con cui ha compiuto l’intero percorso professionale fino ad oggi. Come riportato anche da Sky Sport, l’Empoli avrebbe inserito Camara nella lista dei profili monitorati per rinforzare il centrocampo. Nell’ultima stagione di Serie A, il centrocampista ha collezionato 21 presenze, di cui solo tre da titolare, mettendo a referto un assist nel pareggio per 1-1 contro il Venezia.

Camara è un centrocampista centrale moderno, dinamico e dotato di buona tecnica. Viene descritto come un giocatore con una discreta progressione palla al piede, abile nella conduzione anche nello stretto e capace di inserimenti efficaci senza palla. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la capacità di calciare da fuori, un’arma che nelle ultime stagioni è mancata proprio all’Empoli. Considerato ancora in fase di crescita, Camara possiede ampi margini di miglioramento e proprio questa prospettiva attira l’interesse di diversi club. Oltre agli azzurri, anche il Sassuolo e la Cremonese in Serie A e la Sampdoria in B avrebbero già effettuato dei primi sondaggi per il centrocampista ivoriano, attratti anche dal fatto che si tratti di un parametro zero.

Come diciamo sempre in queste circostanze, saranno i prossimi giorni a chiarire se l’interesse dell’Empoli potrà trasformarsi in una trattativa concreta.