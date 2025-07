Il terzino Liberato Cacace da ieri sera è ufficialmente un nuovo giocatore del Wrexham e poche ore fa attraverso la propria pagina Instagram ha dedicato un messaggio di saluto a Empoli

Mentre passo a una nuova sfida, voglio rendere omaggio all’Empoli Football Club. È sempre stato un sogno per me giocare in Serie A e averlo fatto per oltre tre anni e mezzo con questo club, non potrei essere più orgoglioso.

Voglio ringraziare tutti quelli associati al club durante il mio periodo lì, inclusi tutti i sostenitori. Sarò sempre grato per il mio tempo trascorso lì e porterò con me i ricordi di tutti quei momenti insieme.

Grazie