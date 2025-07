E’ andato in scena ieri, venerdi, il decimo giorno di lavoro in questo ritiro precampionato 2025. La squadra è tornata alla doppia seduta, lavorando quindi sia la mattina che il pomeriggio. I ritmi si fanno più intensi, i carichi di lavoro più pesanti, cosi come da programma. Al centro di tutto tanto lavoro tattico con mister Pagliuca intento a dettare le prime “regole” tattiche per i suoi, lavorando su tutte e due le fasi di gioco ma con una attenzione particolare alla velocità della manovra. Questa dovrebbe essere una delle situazioni più importanti nel copione del tecnico cecinese.

Partiamo con il dire che se Alberto Grassi e Liberato Cacace hanno già portato via tutto, Pezzella ieri si è allenato regolarmente. La sua specifica trattativa (sempre con la Cremonese) viaggia ad un ritmo più lento anche per via di alcuni dettagli che non hanno trovato la quadra. Ancora assenti gli infortunati, ai quali si è aggiunto anche Shpendi per una botta alla caviglia. Hanno lavorato con il gruppo invece gli ultimi due arrivati, Ceesay e Carboni. Ambedue, per quello che si è potuto osservare, sembrano stare bene da un punto di vista atletico e si sono calati subito molto bene nel lavoro del mister. Soprattutto Carboni ha fatto vedere cose interessanti, giocatore che abbina qualità a potenza fisica.

La squadra si allenerà anche oggi, sabato, in due sessioni.