Di lui ne avevamo parlato alla fine dello scorso mese poiché l’interesse era concreto. Poi, nei giorni a seguire, era arrivato il prolungamento con la Juve Stabia ed il tutto si è affievolito. Il nome di Nicola Mosti però in queste ultime ore avrebbe ripreso quota per andare a trovare maggiori soluzioni e qualità sulla trequarti. Il giocatore è conosciuto ed apprezzato da Guido Pagliuca che, seppur senza pressioni e pretese, avrebbe indicato in tempi non sospetti al club di Monteboro.

Tra le due società non è assolutamente escluso (al netto del già citato rinnovo con le Vespe) che si possa aprire un dialogo per comprendere quelle che possano essere le possibilità di trattativa. Quando parliamo di Mosti, parliamo di di un trequartista (nella Juve Stabia lo scorso anno è sempre stato impiegato in quella posizione) che predilige giocare tra le linee e bravo nelle verticalizzazioni.

Con Pagliuca ha giocato, oltre che nei due anni in Campania, anche alla Lucchese. Vedremo se ci saranno reali sviluppi.