Prenderà il via domani, giovedì 13 marzo, alle ore 17.00 la vendita dei biglietti per Empoli-Bologna, andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa in programma martedì 1 aprile alle ore 21.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

La vendita sarà divisa in tre fasi: dal 13 al 22 marzo gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto; lunedì 24 marzo gli abbonati potranno cambiare posto e acquistare biglietti per altre persone (fino ad un massimo di tre); dalle 10:00 di martedì 25 marzo avrà inizio la vendita libera.

PREZZI PROMO ABBONATI (prezzo valido fino a lunedì 24 marzo)

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14

(valido per i nati dal 02/04/2011) POLTRONISSIMA € 60,00 ND TRIBUNA INFERIORE € 40,00 € 15,00 MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 30,00 € 5,00 MARATONA SUPERIORE LATERALE € 25,00 € 5,00 MARATONA INFERIORE € 10,00 € 5,00 CURVA NORD € 10,00 € 5,00

PRIMA FASE – PRELAZIONE ABBONATI

Dalle ore 17:00 di domani, giovedì 13 marzo, fino a sabato 22 marzo gli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 potranno esercitare il diritto di prelazione. L’acquisto sarà possibile all’Empoli Store, all’Empoli Point, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita autorizzati con la Fidelity Card “Empoli Member” e con il tagliando segnaposto della stagione corrente. Sarà possibile inoltre procedere all’acquisto online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php selezionando la tariffa “PROMO abbonati” ed inserendo nel campo “codice coupon” il codice della Fidelity “Empoli Member” seguito dalla data di nascita (una volta perfezionato l’acquisto il sistema invierà i biglietti in formato pdf alla mail utilizzata per la fase di registrazione).

SECONDA FASE – CAMBIO POSTO ABBONATI

Dalle ore 10.00 di lunedì 24 marzo la vendita sarà riservata ai soli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 che non hanno confermato il posto scelto in abbonamento e desiderano cambiarlo oppure desiderino acquistarlo contestualmente anche per altre persone (massimo tre). Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente. Per la sola giornata del 24 marzo gli abbonati alla stagione 2024/25 continueranno ad usufuire della tariffa promozionale “abbonati”, mentre gli eventuali biglietti aggiuntivi saranno a tariffa ordinaria. Anche in questa fase è necessario presentarsi nei punti vendita autorizzati con la Fidelity Card “Empoli Member” e con il tagliando segnaposto della stagione corrente, oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php selezionando la tariffa “PROMO abbonati” ed inserendo nel campo “codice coupon” il codice della Fidelity “Empoli Member” seguito dalla data di nascita (una volta perfezionato l’acquisto il sistema invierà i biglietti in formato pdf alla mail utilizzata per la fase di registrazione).

TERZA FASE – VENDITA LIBERA

Dalle ore 10:00 di martedì 25 marzo avrà inizio la vendita libera. A partire da questo momento, gli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 non potranno più usufruire della tariffa speciale loro riservata ma potranno acquistare a tariffa ordinaria.

PREZZI VENDITA LIBERA

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14

(valido per i nati dal 02/04/2011) POLTRONISSIMA € 100,00 ND TRIBUNA INFERIORE € 60,00 € 15,00 MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 40,00 € 5,00 MARATONA SUPERIORE LATERALE € 35,00 € 5,00 MARATONA INFERIORE € 25,00 € 5,00 CURVA NORD € 15,00 € 5,00 TRIBUNA LATERALE SUD OSPITI € 35,00 ND CURVA SUD OSPITI € 25,00 ND

I bambini nati dal 01/01/2020 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Giovedì 13 marzo: dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Venerdì 14, sabato 15 marzo: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Lunedì 17 marzo dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Da martedì 18 marzo fino a sabato 22 marzo: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Lunedì 24, martedì 25 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Da mercoledì 26 fino a sabato 29 marzo: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Lunedì 31 marzo dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Martedì 1 aprile: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

EMPOLI POINT (Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani)

Giovedì 13 marzo: dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Venerdì 14 marzo: dalle ore 12:30 alle ore 20:00

Sabato 15 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Da lunedì 17 fino venerdì 21 marzo dalle ore 12:30 alle ore 20:00

Sabato 22 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Lunedì 24, martedì 25 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Da mercoledì 26 marzo fino a venerdì 28 marzo: dalle ore 12:30 alle ore 20:00

Sabato 29 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:30 alle 19:30

L’ANGOLO DEL FUMATORE (Via Del Giglio, 85, Empoli)

TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI (Via Tosco Romagnola, 96/A, Empoli)

WEBSITE https://empolifc.vivaticket.it/index.php

Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 19.00. Per informazioni riguardante la modalità di vendita dei biglietti potete utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e di Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di € 25,00 (Curva Sud) e di € 35,00 (Tribuna Laterale Sud) dalle ore 16:00 di giovedì 20 marzo su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di lunedì 31 marzo; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.