Sarà il Sig. Chiffi di Padova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato sera a Torino contro il Toro.

Sono undici le direzioni di Chiffi in questa stagione di serie A, uno quella con gli azzurri che risale alla netta sconfitta interna con il Lecce. In totale sono 12 gli incroci tra il fischietto veneto e gli azzurri, il bilancio dell’Empoli è di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Sono invece 9 i precedenti con i granata, in questo caso il bilancio per il Toro è di 2 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte. Chiffi ha già diretto un Torino-Empoli, era 18 settembre del 2016 e la gara terminò 0-0. Il Frosinone è la squadra più arbitrata da Chiffi, ben 16 precedenti. L’ultima gara diretta è stata Parma-Rom 0-1. Al VAR ci sarà Marini di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – LECCE Venerdì 14/03 h.20.45

MARESCA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

MONZA – PARMA Sabato 15/03 h.15.00

MANGANIELLO

MONDIN – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – H. VERONA Sabato 15/03 h.15.00

AYROLDI

LO CICERO – VOTTA

IV: PERRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

MILAN – COMO Sabato 15/03 h.18.00

MARCHETTI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

TORINO – EMPOLI Sabato 15/03 h.20.45

CHIFFI

BERTI – MOKHTAR

IV: SCATENA

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

VENEZIA – NAPOLI h.12.30

MARIANI

PRETI – PERROTTI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

BOLOGNA – LAZIO h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – CAGLIARI h. 16.00

PICCININI

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 18.00

FABBRI

PERETTI – IMPERIALE

IV: ZUFFERLI

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

CARBONE – MELI

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI