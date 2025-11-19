Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi per la gara Avellino-Empoli, tredicesima giornata di Serie BKT in programma sabato 22 novembre alle ore 15.00.

I biglietti del settore ospiti (500 posti) sono in vendita al prezzo di euro 13.00 + diritto di prevendita, presso i punti del circuito Go2 e online su www.go2.it e www.boxol.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 21 novembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi ad Avellino se sprovvisti di tagliando.

Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Empoli Fc