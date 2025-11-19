Sarà il Sig. Fourneau di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato prossimo ad Avellino.

Il fischietto capitolino ha diretto tre gare nell’attuale campionato di serie B e tre anche in serie A. Prima direzione stagionale con gli azzurri che, in carriera ha trovato per cinque volte in campionato. Il bilancio degli azzurri con questo arbitro è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo precedente risale alla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Juve della passata stagione, per quanto riguarda il campionato invece andiamo al pareggio di Torino con il Toro (1-1) nell’ottobre del 2022. Tre i precedenti con l’Avellino che ha un bilancio di una vittoria e due sconfitte. Le squadre più diretta da Fourneau sono Parma e Venezia con tredici designazioni. Al VAR ci sarà Giua di Olbia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30

MASSIMI

CIPRESSA – CAVALLINA

IV: RISPOLI

VAR: GHERSINI

AVAR: CAMPLONE

AVELLINO – EMPOLI h. 15:00

FOURNEAU

PRETI – EL FILALI

IV: UBALDI

VAR: GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CARRARESE – REGGIANA h. 15:00

PERENZONI

BINDONI – BITONTI

IV: TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: PRENNA

VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00

COLLU

CATALLO – EMMANUELE

IV: TURRINI

VAR: MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

PADOVA – VENEZIA h. 17:15

MARESCA

CORTESE – SANTAROSSA

IV: CALZAVARA

VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

BARI – FROSINONE h. 19:30

PERRI

MONDIN – MINIUTTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: DI VUOLO

MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV: GASPEROTTI

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI

MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11 h.15:00

ZANOTTI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV: TREMOLADA

VAR: RUTELLA

AVAR: FABBRI

MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15

MUCERA

FONTANI – COLAIANNI

IV: RESTALDO

VAR: NASCA

AVAR: COSSO

SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30

ZUFFERLI

RICCI – CEOLIN

IV: ZOPPI

VAR: BARONI

AVAR: PEZZUTO