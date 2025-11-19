Sarà il Sig. Fourneau di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato prossimo ad Avellino.
Il fischietto capitolino ha diretto tre gare nell’attuale campionato di serie B e tre anche in serie A. Prima direzione stagionale con gli azzurri che, in carriera ha trovato per cinque volte in campionato. Il bilancio degli azzurri con questo arbitro è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo precedente risale alla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Juve della passata stagione, per quanto riguarda il campionato invece andiamo al pareggio di Torino con il Toro (1-1) nell’ottobre del 2022. Tre i precedenti con l’Avellino che ha un bilancio di una vittoria e due sconfitte. Le squadre più diretta da Fourneau sono Parma e Venezia con tredici designazioni. Al VAR ci sarà Giua di Olbia.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30
MASSIMI
CIPRESSA – CAVALLINA
IV: RISPOLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CAMPLONE
AVELLINO – EMPOLI h. 15:00
FOURNEAU
PRETI – EL FILALI
IV: UBALDI
VAR: GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – REGGIANA h. 15:00
PERENZONI
BINDONI – BITONTI
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00
COLLU
CATALLO – EMMANUELE
IV: TURRINI
VAR: MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
PADOVA – VENEZIA h. 17:15
MARESCA
CORTESE – SANTAROSSA
IV: CALZAVARA
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – FROSINONE h. 19:30
PERRI
MONDIN – MINIUTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – VOTTA
IV: GASPEROTTI
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11 h.15:00
ZANOTTI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: TREMOLADA
VAR: RUTELLA
AVAR: FABBRI
MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15
MUCERA
FONTANI – COLAIANNI
IV: RESTALDO
VAR: NASCA
AVAR: COSSO
SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30
ZUFFERLI
RICCI – CEOLIN
IV: ZOPPI
VAR: BARONI
AVAR: PEZZUTO
che vuol dire on site
Letteralmente sul posto.
Direttamente ad Avellino e non a Lissone dove c’è il centro operativo VAR, Riccardo.
alcuni giornali o siti iniziano già a scrivere di mercato, Atalanta su Popov già a gennaio, disposta anche a pagare 10 milioni e lasciare il giocatore a Empoli fino a giugno. E’ belle partito il treno.
e te non dargli spago, no?