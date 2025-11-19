La grande rivelazione di questa prima parte di stagione in casa azzurra è senza dubbio Bogdan Popov, attaccante ucraino classe 2007. Un ragazzo che, onestamente, a inizio campionato non rientrava tra coloro che ci si aspettava potessero avere un ruolo realmente attivo in prima squadra. E invece, oggi, Popov è – insieme a Stiven Shpendi – il capocannoniere dell’Empoli. A far rumore è stato soprattutto il suo impatto iniziale: quattro gol nelle prime tre giornate, numeri che hanno subito acceso i riflettori sul suo talento. Dalla quinta partita in avanti il minutaggio è leggermente calato, ma Popov ha comunque ritrovato la via della rete alla decima giornata contro la Sampdoria, in una gara in cui è rimasto in campo appena 17 minuti. Al di là degli alti e bassi fisiologici per un ragazzo così giovane, il suo rendimento complessivo sta andando ben oltre le aspettative. In fondo, Popov sta semplicemente confermando quanto di buono aveva lasciato intravedere in Primavera, dove aveva messo insieme 10 gol in 43 presenze.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. A un mese e mezzo dalla riapertura del mercato, infatti, è già arrivato il primo interesse concreto: l’Atalanta avrebbe iniziato a muovere i passi per assicurarsi il giocatore, con l’idea di bloccarlo già a gennaio e portarlo a Bergamo la prossima estate. Parlare di trattativa è prematuro, ma le indiscrezioni provenienti dalla città orobica trovano ampie conferme e hanno già iniziato a circolare sui principali siti specializzati. Difficile, oggi, stimare una cifra realistica. Basti pensare però che, secondo il portale più affidabile per questi aspetti, Transfermarkt, il valore di Popov è salito fino a 3 milioni di euro, quando a inizio stagione non raggiungeva nemmeno quota uno. Numeri indicativi, ma che fotografano un trend chiaro: Popov è diventato un profilo appetibile per la Serie A. In un momento storico in cui l’Empoli non ha più, all’interno della propria prima squadra, il “gioiello fatto in casa” da poter rappresentare un patrimonio anche dal punto di vista commerciale, ecco che Popov si sta candidando esattamente a questo ruolo. Con l’arrivo del mercato invernale, questa situazione tornerà sicuramente a far parlare di sé.