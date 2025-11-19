Prosegue il lavoro in casa azzurra in vista della ripresa del campionato. Come noto, l’Empoli sarà di scena sabato pomeriggio ad Avellino, in una trasferta tutt’altro che semplice contro una squadra partita bene, andando anche oltre le più rosee aspettative in questo avvio di stagione. La gara in Irpinia, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, rappresenterà un test importante per capire l’efficacia del lavoro svolto da Alessio Dionisi durante la sosta e avere un quadro più chiaro sul reale stato di salute della squadra.

Sul fronte infermeria arrivano due buone notizie: sia Ghion che Ceesay hanno praticamente completato il loro recupero, tornano pienamente a disposizione e si candidano addirittura per una maglia da titolare nella sfida di sabato. Restano invece ancora a parte Belardinelli e Ignacchiti, mentre è certo l’assenza di Ebuhei. A queste va aggiunta anche quella di Popov, fermato dal giudice sportivo. Dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti. Non è escluso che l’Empoli possa scendere in campo con il 3-5-2 anche se Dionisi ha provato in settimana anche una soluzione con un trequartista alle spalle di due punte. In effetti, il reparto offensivo azzurro è ricco sia numericamente che qualitativamente, e davanti si può variare. A livello di scelte c’è da capire se sulla corsia di sinistra si andrà avanti con Moruzzi, mentre a destra agirà certamente Elia. In mezzo dovrebbero poi muoversi Ghion e Degli Innocenti. Yepes dentro con il centrocampo a cinque, attenzione però anche alla possibilità di Ceesay ed Ilie dietro ad uno tra Pellegri Shpendi. In difesa si dovrebbe andare con Curto, Guarino e Lovato.

La squadra si allenerà domani e poi venerdi per la rifinitura. Queste ultime due sedute si svolgeranno a porte chiuse.