Empoli Football Club comunica che dalle ore 16.00 di martedì 14 ottobre saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Venezia, ottava giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 19 ottobre alle ore 17.15 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA

Per i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore la vendita dei biglietti è vietata ai residenti della Provincia di Venezia ed è attiva su tutto il circuito VivaTicket, ad eccezione dei punti vendita della Provincia di Venezia.

La vendita dei tagliandi dei settori di Maratona Superiore e Maratona Inferiore è vietata ai residenti della Provincia di Venezia ed è attiva nei soli punti vendita di Empoli oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302. La vendita online è attiva per i possessori della Fidelity Card Empoli Member, sottoscritta entro la data del 6 ottobre 2025, collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza ed anche in questa modalità è vietata la vendita ai residenti nella Provincia di Venezia).

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il 19/10/2007), gli Over 65 (nati prima del 19/10/1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

OMAGGIO UNDER 14 – Tutti gli Under 14, nati dopo il 19/10/2011, avranno diritto ad un biglietto omaggio per tutti i settori dello stadio. Per ritirare il biglietto Under 14 è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Point, Empoli Store e Unione Clubs Azzurri.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).



PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 OMAGGIO POLTRONA € 45,00 € 35,00 OMAGGIO TRIBUNA INFERIORE € 35,00 € 25,00 OMAGGIO MARATONA SUPERIORE € 20,00 € 15,00 OMAGGIO MARATONA INFERIORE € 15,00 ND OMAGGIO CURVA SUD OSPITI € 20,00 ND ND

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30



Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 15.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO

La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.

Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita dalle ore 16.00 di martedì 14 ottobre al prezzo di € 20,00 nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Come da determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n.41 del 7 ottobre 2025 la vendita dei biglietti è riservata esclusivamente ai possessori della Venezia FC Supporters Card. Si ricorda inoltre che i residente nella provincia di Venezia potranno acquistare esclusivamente i biglietti del settore ospiti, sempre e solo se della Venezia FC Supporters Card. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.