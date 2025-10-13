Sta volgendo al termine questa giornata di lunedì, una giornata nella quale ci si attendeva — e in parte ci si attende ancora — una comunicazione ufficiale riguardo alla guida tecnica dell’Empoli. Come stiamo raccontando da alcuni giorni, infatti, il club azzurro si prepara a un cambio in panchina: Guido Pagliuca sembra essere prossimo ai saluti, mentre Alessio Dionisi sembra pronto a fare il suo ritorno. La situazione, tuttavia, non si è ancora sbloccata del tutto. Mancano i comunicati ufficiali perché non è ancora arrivata la risoluzione contrattuale tra Dionisi e il Palermo. Come noto, il tecnico amiatino è ancora sotto contratto con il club rosanero, che però ha scelto di non confermarlo per questa stagione, affidando la panchina a Filippo Inzaghi.

Dionisi e il Palermo stanno trattando la risoluzione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che preveda una sorta di buona uscita per l’allenatore. Un passaggio necessario, anche per consentire al club siciliano di liberarsi del suo ingaggio futuro. Ed è proprio qui che si è arenata la situazione: da quanto filtra dal capoluogo siciliano, il Palermo non starebbe agevolando la trattativa nei termini auspicati. A stasera, però, non si registrano particolari novità rispetto a quanto stiamo riportando da ore. La strada sembra essere tracciata. Resta il fatto che, a meno di 24 ore dalla ripresa degli allenamenti — fissata per domani pomeriggio — c’è ancora un punto interrogativo da sciogliere, almeno ufficialmente.

Non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare proprio nella mattinata di domani, martedì. Del resto, mettendo un po’ di ironia, quando di mezzo c’è Alessio Dionisi po’ di suspense sembra ormai far parte del copione.

Articolo precedenteInfo biglietti per Empoli-Venezia
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

4 Commenti

  2. Aurelio vale Dionisi e Pagliuca messi assieme. Squadra giovane e piena di giocatori che ben si sposano con il suo calcio. Mi chiedo cosa si stia aspettando.

  3. ripeto, almeno la squadra giocherà a calcio. perché si può dire tanto di male per quanto riguarda l’uomo, ma come allenatore non mi sembra ci sia stato di che lamentarsi

  4. Fanno i fenomeni a monteboro fin da sabato mattina andando con il megafono a giro per empoli a raccontare dell esonero di pagliuca e dell arrivo di dionisi e poi a lunedì sera devono ancora chiudere.
    Cialtroni e ridicoli

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here