Sta volgendo al termine questa giornata di lunedì, una giornata nella quale ci si attendeva — e in parte ci si attende ancora — una comunicazione ufficiale riguardo alla guida tecnica dell’Empoli. Come stiamo raccontando da alcuni giorni, infatti, il club azzurro si prepara a un cambio in panchina: Guido Pagliuca sembra essere prossimo ai saluti, mentre Alessio Dionisi sembra pronto a fare il suo ritorno. La situazione, tuttavia, non si è ancora sbloccata del tutto. Mancano i comunicati ufficiali perché non è ancora arrivata la risoluzione contrattuale tra Dionisi e il Palermo. Come noto, il tecnico amiatino è ancora sotto contratto con il club rosanero, che però ha scelto di non confermarlo per questa stagione, affidando la panchina a Filippo Inzaghi.

Dionisi e il Palermo stanno trattando la risoluzione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che preveda una sorta di buona uscita per l’allenatore. Un passaggio necessario, anche per consentire al club siciliano di liberarsi del suo ingaggio futuro. Ed è proprio qui che si è arenata la situazione: da quanto filtra dal capoluogo siciliano, il Palermo non starebbe agevolando la trattativa nei termini auspicati. A stasera, però, non si registrano particolari novità rispetto a quanto stiamo riportando da ore. La strada sembra essere tracciata. Resta il fatto che, a meno di 24 ore dalla ripresa degli allenamenti — fissata per domani pomeriggio — c’è ancora un punto interrogativo da sciogliere, almeno ufficialmente.

Non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare proprio nella mattinata di domani, martedì. Del resto, mettendo un po’ di ironia, quando di mezzo c’è Alessio Dionisi po’ di suspense sembra ormai far parte del copione.