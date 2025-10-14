Riprenderà oggi alle 15.30, sul campo sportivo di Petroio, il lavoro degli azzurri. Inizia così una settimana cruciale che condurrà alla sfida di domenica prossima, alle 17.15, allo stadio “Carlo Castellani”, contro il Venezia.In queste ore l’attenzione resta inevitabilmente concentrata sulla panchina, con l’attesa per l’ufficialità del cambio tecnico che dovrebbe portare Alessio Dionisi a succedere a Guido Pagliuca. Una novità ormai nell’aria e che, una volta formalizzata, aprirà la strada a una serie di valutazioni tattiche.
Nonostante il poco tempo a disposizione e alcune assenze dovute agli impegni con le nazionali, non sono attesi grandi stravolgimenti nel breve periodo. Tuttavia, il nodo principale resta quello legato alla fase difensiva, vero tallone d’Achille di questa prima parte di stagione. La curiosità sarà capire se si proseguirà con la difesa a tre o se si tornerà a una linea a quattro, soluzione che Dionisi adottò nella stagione 2020-2021 — quella della promozione in Serie A — quando l’Empoli giocava prevalentemente con il 4-3-1-2. Tutte valutazioni che verranno approfondite nei prossimi giorni, anche attraverso le prime parole del tecnico, una volta ufficializzato il suo ritorno. Per ora, la priorità è riprendere il lavoro dopo i due giorni di riposo, in un clima di attesa e di rinnovata curiosità.
Sul fronte infermeria resta fermo solo Ignacchiti, ancora indisponibile, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Da segnalare anche il ritrovato Nicolas Haas, che Dionisi ebbe già con sé nella stagione del trionfo e che ora è finalmente pronto al rientro dopo il lungo recupero. La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura di sabato, ultimo passo prima della delicata sfida interna contro il Venezia.
Società che ormai mostra diversi problemi. Dopo una settimana di sosta si cambia allenatore ed a 5 ore dall’allenamento non è stato ufficializzato il nuovo allenatore. Non ho senzazioni positive per il futuro.
Voglio sperare che a questo punto venga ufficializzato il tutto oggi in prossimità dell’ allenamento. Altrimenti diventa una telenovela
Il concetto è semplice se la società sceglie Dionisi (giusto o sbagliato che sia) e lui si deve liberare dal Palermo è inutile dare la colpa all’Empoli. Non è così. E’ da mercoledì scorso che si voleva cambiare, ma se questo non si libera che colpe ne abbiamo? Se veniva Pecchia pensi che sarebbe stato diverso? Lui si doveva liberare dal Parma dove ha un contratto lungo, o 2027 o 2028. Pensi che anche lui non avrebbe voluto la buona uscita dal Parma? Sembra che vivete nel mondo dei balocchi. Poi se mi dici io Dionisi non lo avrei ripreso, possiamo anche essere d’accordo. Ma quando vuoi un allenatore sotto contratto i giorni passano.
Si ma se come dite voi sono i numeri 1 che non sbagliano mai come mai sabato mattina sono andati a strombazzare per mezza empoli dell imminente esonero di pagliuca e firma di dionisi?
ma non è che non sbagliano mai, ma son cose di normale gestione. Magari pensavano di risolverla ieri, e invece ci sarà un giorno di ritardo. Avranno anche sparlato ma ormai tutti sapevano che la situazione era di strappo.
come minimo bisogna essere sicuri che non ci siano (prevedibili) intoppi.
Haas sempre dentro da ora in poi per favore.
Si almeno si rompe alla prossima. Ma Bremer / Pellegri e molti altri giocatori non vi insegnano nulla?
Dopo 2 crociati:
1 – bisogna vedere come rientra il giocatore. Già tra il primo e il secondo crociato Haas non è mai tornato lo stesso, quindi probabilmente non potrà più essere un “titolare”
2 – vanno gestiti sia lui che Pellegri. Non si possono buttare nella mischia. Giusto minutaggio, spesso partire dalla panchina nei primi tempi e anche dopo, mai fargli fare 3 partite in una settimana.
Milik è fermo da una vita.
fuli
ebuehi curto lovato carboni
ignacchiti ghion haas
shpendi nasti
pellegri
Imho troppo offensiva e a centrocampo ti portano via di peso. Poi davanti deve giocare Popov
chi allena?
Gestione societaria vergognosa.
Personalmente più che per demeriti sportivi (in molte altre occasioni si sono date molte più chances agli allenatori), qui c’è stato un problema di caratteri forti. Mister – Pres – Gem
Qualche discussione o altro, che non sapremo mai.
Detto questo, mi vergogno un po della gestione dilettantistica.
Tralasciando i risultati che verranno nelle prossime partite, prima di tutto vorrei rivedere una società modello, da seguire. Cosa che da anni fatico sempre di più a vedere
Messaggio sommesso alla Società’.Ma a Pellegri e Haas li fate fare un po’ di piscina?Carlo B
Vanno a volte il sabato a nuoto libero con la famiglia…
A una corsia sola però.
Chi dirigerà l’allenamento del pomeriggio?
Andate e vedrete.
ma ci sara’ Guido da trattoria camionara a berciare alle h 15.30 oppure e’ gia’ in arrivo il pretino Amiatino superslim con fare pacato e sottovoce a dare le direttive ?
da 1 settimana non abbiamo un allenatore ma se sbagliano i tempi ci saranno in 2 alle 16,00 al campo ad allenare
Quasi quasi prendo permesso stasera e vado a Petroio a vedere
Ok va tutto bene (si fa per dire), ma chi dirige l’allenamento? Mancano meno di 4 ore… Anche i giocatori non ci capiranno una mazza…
fulignati
ceesay lovato obaretin carboni
elia ghion ignacchiti
saporiti
pellegri sphendi
perisan
ebuhei guarino tosto moruzzi
belardiinelli yepes haas
ilie
nasti popov
due formazioni con il 4.3.1.2..
spero di non aver dimenticato qualcuno..
AGGHIACCIANTI ENTRAMBI
Ci sarà Filippeschi pronto e si alleneranno tutti insieme?
Stanno rifacendo la facciata al palazzo dove abito io. Due dei muratori son Palermitani, quando gli ho detto che tifo Empoli, mi hanno ringraziato. Dico io, ma di cosa mi ringraziate? Risposta: “Grazie di averci tolto definitivamente dai co. gli. oni Dionisi. Un allenatore che tiene fuori i migliori e prima di inserire un panchinaro lo fa in fondo alla partita.” Insomma, ce l’hanno a morte con lui. Pagliuca ormai era arrivato al capolinea e su questo non ci piove, di sicuro peggio non si può fare a livello di gioco, quindi ben venga un nuovo allenatore. Avrei pescato da altra parte, ma l’Empoli non è di mia proprietà. Tanto ormai il calcio è questo, non esistono allenatori di squadre di medio livello che per 2 o 3 anni rimangono con la stessa squadra. Appena capita l’occasione, ciao ciao se si è ottenuto dei bei risultati. E quindi si punta subito ad un ingaggio e ad una squadra superiore.
C’è solo un allenatore che siede sulla stessa panchina da più di vent’anni: Fresco della Virtus Verona.
In Inghilterra invece altra mentalità e se ne trovano diversi. Emuli di Sir Alex Ferguson.
Non non c’eravamo ancora nel 2020, e dunque niente contro mister Dionisi ma sempre, e comunque, Forza Empoliiiiii!!!!!
Li allenerà Bianconi.
Oggi Ci sarà Aurelio su un maxischermo da Massa