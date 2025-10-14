Riprenderà oggi alle 15.30, sul campo sportivo di Petroio, il lavoro degli azzurri. Inizia così una settimana cruciale che condurrà alla sfida di domenica prossima, alle 17.15, allo stadio “Carlo Castellani”, contro il Venezia.In queste ore l’attenzione resta inevitabilmente concentrata sulla panchina, con l’attesa per l’ufficialità del cambio tecnico che dovrebbe portare Alessio Dionisi a succedere a Guido Pagliuca. Una novità ormai nell’aria e che, una volta formalizzata, aprirà la strada a una serie di valutazioni tattiche.

Nonostante il poco tempo a disposizione e alcune assenze dovute agli impegni con le nazionali, non sono attesi grandi stravolgimenti nel breve periodo. Tuttavia, il nodo principale resta quello legato alla fase difensiva, vero tallone d’Achille di questa prima parte di stagione. La curiosità sarà capire se si proseguirà con la difesa a tre o se si tornerà a una linea a quattro, soluzione che Dionisi adottò nella stagione 2020-2021 — quella della promozione in Serie A — quando l’Empoli giocava prevalentemente con il 4-3-1-2. Tutte valutazioni che verranno approfondite nei prossimi giorni, anche attraverso le prime parole del tecnico, una volta ufficializzato il suo ritorno. Per ora, la priorità è riprendere il lavoro dopo i due giorni di riposo, in un clima di attesa e di rinnovata curiosità.

Sul fronte infermeria resta fermo solo Ignacchiti, ancora indisponibile, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Da segnalare anche il ritrovato Nicolas Haas, che Dionisi ebbe già con sé nella stagione del trionfo e che ora è finalmente pronto al rientro dopo il lungo recupero. La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura di sabato, ultimo passo prima della delicata sfida interna contro il Venezia.