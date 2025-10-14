Guido Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. La società azzurra ha infatti deciso di sollevare dall’incarico il tecnico nato a Cecina nel 1976. Una scelta che verrà spiegata e motivata bene nella conferenza stampa di presentazione del suo successore, ma che sembra legata principalmente alle prestazioni offerte dalla squadra in questo avvio di stagione. Prestazioni ritenute non sufficienti e con errori che, nonostante il lavoro delle ultime settimane, non si stavano correggendo.

Colpisce indubbiamente la tempistica: la decisione arriva non solo dopo una vittoria, ma addirittura a una settimana di distanza da quella partita. A memoria si fa fatica a ricordare un precedente cosi nella storia del calcio. I più, infatti, si sarebbero aspettati eventuali sviluppi già all’inizio della settimana scorsa, all’indomani del successo di Bolzano contro il SudTirol. Invece, col passare dei giorni, la sensazione era che la posizione di Pagliuca fosse più stabile; la dirigenza ha però deciso di cambiare rotta. Pagliuca, ex tecnico della Juve Stabia, lascia l’Empoli dopo sette giornate di campionato e due gare di Coppa Italia. Curioso notare come nelle uniche due vittorie ottenute sul campo, l’allenatore non fosse presente in panchina a causa della squalifica. Vale la pena ricordare che la scelta di puntare su Pagliuca, in estate, era stata convinta e ben motivata: la società lo aveva individuato come il profilo ideale per ripartire con un nuovo ciclo in Serie B. Evidentemente, però, qualcosa non ha funzionato come previsto. Più che i risultati — nove punti in classifica, in linea con l’obiettivo salvezza — sembra che a pesare siano stati alcuni aspetti gestionali e prestazionali. E’ chiaro che questa soluzione non può non passare come una sorta di mezzo fallimento.

Adesso si attende l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Il nome è quello di Alessio Dionisi, tecnico che nella stagione 2020-2021 condusse l’Empoli a una straordinaria promozione in Serie A, vincendo il campionato di Serie B. A Guido Pagliuca vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Con Pagliuca salutano anche i collaboratori Tarantino, Angeli e Carbone.