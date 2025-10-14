Guido Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. La società azzurra ha infatti deciso di sollevare dall’incarico il tecnico nato a Cecina nel 1976. Una scelta che verrà spiegata e motivata bene nella conferenza stampa di presentazione del suo successore, ma che sembra legata principalmente alle prestazioni offerte dalla squadra in questo avvio di stagione. Prestazioni ritenute non sufficienti e con errori che, nonostante il lavoro delle ultime settimane, non si stavano correggendo.
Colpisce indubbiamente la tempistica: la decisione arriva non solo dopo una vittoria, ma addirittura a una settimana di distanza da quella partita. A memoria si fa fatica a ricordare un precedente cosi nella storia del calcio. I più, infatti, si sarebbero aspettati eventuali sviluppi già all’inizio della settimana scorsa, all’indomani del successo di Bolzano contro il SudTirol. Invece, col passare dei giorni, la sensazione era che la posizione di Pagliuca fosse più stabile; la dirigenza ha però deciso di cambiare rotta. Pagliuca, ex tecnico della Juve Stabia, lascia l’Empoli dopo sette giornate di campionato e due gare di Coppa Italia. Curioso notare come nelle uniche due vittorie ottenute sul campo, l’allenatore non fosse presente in panchina a causa della squalifica. Vale la pena ricordare che la scelta di puntare su Pagliuca, in estate, era stata convinta e ben motivata: la società lo aveva individuato come il profilo ideale per ripartire con un nuovo ciclo in Serie B. Evidentemente, però, qualcosa non ha funzionato come previsto. Più che i risultati — nove punti in classifica, in linea con l’obiettivo salvezza — sembra che a pesare siano stati alcuni aspetti gestionali e prestazionali. E’ chiaro che questa soluzione non può non passare come una sorta di mezzo fallimento.
Adesso si attende l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Il nome è quello di Alessio Dionisi, tecnico che nella stagione 2020-2021 condusse l’Empoli a una straordinaria promozione in Serie A, vincendo il campionato di Serie B. A Guido Pagliuca vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Con Pagliuca salutano anche i collaboratori Tarantino, Angeli e Carbone.
se l hanno fatto significa che hanno visto cose che non gli convincevano gliel hanno detto ma la situazione non è cambiata..hanno visto negli allenamenti che continuava a far di testa sua per cui inevitabile la frattura. anche perche poi chi comanda è uno ..e pagliuca se era intelligente doveva cambiare e non insistere .
Dionisi non è troppo simpatico neppure a me , ma almeno è un buon allenatore che questa rosa , secondo me, all’ altezza x giocarsi almeno i play off.
Allenatore ignorante + piazza ignorante = Boom
Allenatore ignorante + piazza top = Flop
A Salerno come ce lo vedresti Pagliuca?
Secondo me è a rischio anche Gemmi
Anche secondo me.
se le decisioni le prende lui allora non ne ha indovinate una da quando è arrivato.
Clamorosa quella del portiere dello scorso anno
Fosse così sarebbe da ubriacarsi
Chi ha fatto una squadra con attaccanti validi, centrocampisti assortiti tra cui scegliere ma un solo difensore valido? Forse andava esonerato prima quello a destra nella foto…
Inutile girarci d’intorno la Società è due anni che non ne indovina una, e ora sperano di risolvere con minestre riscaldate, come Dionisi, ma!
Non mi sembra che negli ultimi 4 anni hai giocato in eccellenza. Se hanno sbagliato qualche scelta l’hanno abbondantemente saputa sistemare.
credo come in tutte la fasi di una carriera….ci doveva battere i muso…e gli servirà di lezione per i prossimi impegni…
vedrai se ha vinto un campionato di c e poi ha fatto un bel campionato di serie b qualcosa di buono l’ha fatto anche lui….
deve migliorare molto solto l’aspetto Caratteriale sopratutto in campo….ad oggi non si può vedere…quasi impresentabile a livello di educazione e questo nell’articolo sopra non viene nemmeno citato e mi sembra un errore grande grande
2020/2021 Serie A con Dionisi, campionato dominato
2021/2022 Serie A e salvezza con Andreazzoli
2022/2023 Serie A e salvezza con Zanetti
2023/2024 Serie A e salvezza con Nicola
2024/2025 Serie A e retrocessione con D’Aversa
2025/2026 Ritorno di Dionisi, Serie?
a ruota dovrebbe seguirlo quello ritratti nella foto insieme a lui
Pagliuca va via dopo aver perso, in realtà, una sola partita. Dopo aver fatto 9 punti in linea con le esternazioni societarie. Dopo essere, a oggi, a un punto dai playoff. Dopo aver fatto giocare sempre Guarino come da desiderio societario. Dopo aver fatto segnare sempre tutte le punte (Popov 4 Shpendi 3 Nasti e Ceesay 1) Dopo aver schierato alternativamente Ignacchiti e Belardinelli, dei quali era necessario testare lo spessore. Dopo aver scoperto 2007 e 2008 dal radioso futuro (leggi plusvalenze come da legge di sopravvivenza per la società)
Ora tenetevi Dionisi. Zitti e mosca ca.z.zo!!!
Vediamo Dionisi, ma l’asticella si alza naturalmente, a questo punto, vista questa decisione.
….si lui quello cha ha portato il calcio innovativo , il 325 che prendeva 2 goal a partita , che faceva goal solo su calcio piazzato, dove gli avversari avevano 10 occasioni a partita che venivamo salvati dal portiere e dai pali….lui che faceva 1vs1 a tutto campo, che metteva Lovato braccetto …quello che con la avversario in 10 dal 4’ minuto del 1t viene preso a pallate da una squadra che retrocederà , quello che vince tirando 3 volte in porta nel 2t a 97’
Purtroppo quesì spettacoli entusiasmanti non li vedremo più…..
….ed ha giocato la carta disperazione Popov , dove gli aveva preferito nelle amichevoli Busiello e Konate ma erano infortunati e che ci ha fatto fare 5 punti con 4 goal che poi non ha più fatto giocare …era sopraffino stratega
Quel Pagliuca che smoccolado e rosariando non ha mai vinto sul campo quando è stato in panchina …quello ci mancherà .
ti manca la marmotta che incarta la cioccolata e poi sei apposto
Pagliuca va via perché h discusso col Corsi. E avendogli detto di aver fatto una squadra non consona per non usare altri termini di m……
Sono d’accordo con te. Forse non era un allenatore adatto ad Empoli, ma gli hanno dato una rosa e qualche input discutibili. In particolare la difesa, scarsa davvero. E’ il reparto più in difficoltà, parlano i numeri. Chi arriva, con questi giocatori, non potrà fare molto meglio. 13 goal subiti in 7 partite, di che A oppure play parliamo? Se andiamo avanti con una difesa a 3, con 4 difensori soli, è molto probabile che un paio di loro, guarda caso, giocheranno sempre. Così dovremo sempre sperare di segnare a ripetizione ed affidarci a San Lovato.
L’analisi di Walter non fa una piega, siamo stati tuuti un pò esagerati nei confronti di un allenatore che in mano non ha una rosa come il Palermo dello scorso anno… vediamo gli sviluppi tanto comunque si tifa Empoli.
Abbiamo avuto uno che negli anni ha dato un calcio a un’altro allenatore
Uno che ha dato una testata ..
e ci si scandalizza per un mongoloide a un’altro allenatore!
Accetto tutto ma non la morale andate in chiesa e confessatevi .. io sono Ateo e toscano e bestemmio quando mi pare!
Mi spiace ma non sono d’accordo….Paglica in panchina non si poteva vedere….se vuoi ti elenco tutti i gesti… e le espressioni…i finti moralisti non si possono vedere ma nemmeno i maleducati….
Citi gente che sbraitava ogni tanto…non ogni 5 minuti
Ne convieni che bestemmiare ed essere ateo è un paradosso? Nomini chi credi non esista…;)
Condivido in sostanza quello che vuoi dire, però non questo “la morale andate in chiesa e confessatevi”. Come se davvero ci potesse essere vicinanza fra morale e cattolicesimo! Al massimo ciò si poteva avere nel medio evo, ma oggi quali costumi (mos, moris -> morale) moderni si possono trovare nella c.d. santa chiesa cattolica apostolica romana? Nessuno. Per non parlare poi dell’etica, intesa come comportamento retto di chi, diceva Kant, non considerai gli altri come mezzo, bensì solo come fine a se stessi. Lo S.C.V. prende più di un miliardo di euro allo Stato, grazie a Mussolini e Craxi e li usa per far sì che i cittadini italiani non possano avere tutta una serie di possibilità (propaganda fidei), perché a loro questo o quello non piace! P.S. Speriamo che Dionisi faccia meglio di Pagliuca, che a me stava simpatico quando credevo che “tirasse solo moccoli”, ma poi se va in giro con il rosario, allora mi fa un po’ pena.
Direttore ignorante + piazza ignorante = Boom
Direttore ignorante + piazza top = Flop
La squadra non lo seguiva.
La squadra ora deve sputare sangue sennò la tifoseria chiederà conto a loro.
La società non dirà mai che principalmente si è trattato di motivi comportamentali … perchè l’allenatore deve essere il primo a dare l’esempio, di come ci si comporta in campo … ma lo deve dare anche durante gli allenamenti … dove certamente ogni tanto si può alzar la voce … ma nella maniera giusta … Invece sicuramente alla presentazione del nuovo allenatore verranno dette le solite frasi di circostanza e forse, dico forse … con l’aggiunta che anche tra alcuni giocatori c’erano perplessità sulle mansioni a loro date durante una partita per come stare in campo … D’altra parte non puoi che esonerare un allenatore ringraziandolo per l’attività svolta … mica puoi dire che non ci capisce una beata cippa!
Fatela finita di dire che e’ inaspettata perche’ arrivata dopo una vittoria. Hai giocato TUTTA LA PARTITA in 10, sei andato sotto rischiando di capitolare piu’ volte e sei riuscito a spuntarla all’ultimo respiro senza nemmeno merito. Che vittoria e’ ? Solo tre punti arrivati ma veramente una prestazione vergognosa all’altezza di quelle precedenti.
Questa storia che gli altri hanno giocato in dieci, come fosse sfortuna, non la capisco. Quello è stato un merito dell’Empoli che con (mi pare) Saporiti e Shpendi si è messo in condizione di avere la superiorità numerica.
Infatti per l’allenatore l’hanno valutata giustamente come una sconfitta.
Dispiace davvero per Pagliuca che sicuramente è un buon allenatore, ma non si è trovato con società e giocatori. Sicuramente la società non lo ha aiutato non riuscendo a convincere a venire ad Empoli l’ossatura della squadra da lui richiesta (Bellich-Mosti-Candellone), e ritardando con gli acquisti (ma questo è colpa anche dell’assurdo calendario del calciomercato). Poi secondo me si è anche innervosito con qualche caduta, tipo le espressioni rivolte a Bianco, non in stile Empoli. Merita comunque un ringraziamento e un grosso in bocca al lupo per il futuro!
non è bello esonerare gli allenatori…spero che la decisione sia stata presa soprattutto dal nostro presidente, che probabilmente si è accorto che il sistema usato da Pagliuca nel dare le indicazioni tecniche ai ragazzi, non era consono allo stile Empoli. probabilmente il gruppo, molto giovane, soffriva i suoi metodi creando malumore.
La cosa certa è che il nostro DS doveva studiare meglio il Pagliuca allenatore sia per i risultati sia per i metodi!
onestamente, il DS mi ha poco convinto sia nella passata stagione, sia in questa.
Ha gestito in maniera pessima il mercato di Gennaio. Fazzini era già venduto, poi messo da una parte poi reintegrato…poi la vicenda dei portieri. In questo mercato non ha preso nessuno che abbia un po’ di esperienza nella categoria. metà difesa è completamente assente, a centrocampo non c’è un incontrista e un portatore di palla, in attacco gli è andata di “culo” con Popov.
Ma che cavolo dice scusi? Lovato Ghion Yepes Curto Elia Ilie Fulignati hanno fatto anni e anni di Serie B.
Ma che cavolo dice? Mi risponda per favore.
Andrea si ritorna lì, se non gli danno i soldi il ds che deve fare? Devi prendere quelli più scarsi, o da rilanciare, o dall’infortunio facile o prestito con diritto di riscatto ma poi diventa obbligo se.. E questo valeva anche x Acc.ardi sempre criticato. A Empoli conta il capo, che magari per le piccole operazione lascia campo libero ma poi per il resto procede (anche giustamente) in prima persona.
Via su…chi “mastica” un po di Empoli lo sa benissimo che il DS conta quanto il due di picche quando briscola è fiori…quindi…in considerazione di questo non possiamo dargli “meriti” ma neppure “demeriti” anche se almeno un po di “monitoraggio” lo dovrebbe fare anche se poi alla fine si sa che chi decide è sempre il capo…io personalmente la cosa che gli imputo di più è stata a gennaio quando è venuto in conferenza stampa a raccontarci che lui aveva fatto il “non mercato” che voleva perché convinto che i nostri veri rinforzi erano il recupero degli infortunati…e lo disse anche in maniera abbastanza “stizzita”…ora come funziona a Empoli noi lo sappiamo meglio di lui ma non può pretendere che ci possiamo bere tutte le “novelle”…
Ora, se il benzinaro di Cecina bestemmiava e imprecava contro il popolo celeste a me fregava poco: essendo buon toscano a volte pure io chiamo in causa i santi. Però il suo modo di fare, a me pare, impauriva tutta la squadra mettendola in soggezione e causando problemi di relazione con la dirigenza. Ora del lato tecnico m’intendo poco e non esprimi pareri, però anco la mi pare qualcosa difettasse….insomma per me hanno fatto bene a congedarlo. Su Dionisi…se farà un bel gioco divertente e i risultati verranno…chissenefrega del suo discutibile passato. Forza azzurri sempre.
Posso catalogare Pagliuca tra i peggiori allenatori degli ultimi 15 anni …. credo che sia la sintesi dello scarso gioco espresso dalla squadra, unito a un comportamento al limite sia dentro che fuori lo spogliatoio…. e qui mi fermo…. aspetto con trepidazione il sostituto…. anche se Dionisi, umanamente, non è il massimo…. come allenatore non lo discuto…
Beh ne sono passatti peggiori, basta pensare a Muzzi e poi a Guido Carboni.
dispiace sia finita così… ero contento del suo arrivo…la Juve Stabia l avevo vista giocare molto bene, ricordo la super prestazione e vittoria col Pisa.
però effettivamente per adesso 0 gioco e molti atteggiamenti discutibili.
mi ripeto, sarei curioso di sapere come lo vedevano i giocatori…nel calcio moderno il rapporto giocatori / mister e’ fondamentale
Pagliuca non era più gradito neppure dalla squadra che si impegnava solo se lui non era in panchina. Pare che offendesse i giocatori negli spogliatoi e questo non è sopportabile. Litigioso all’inverosimile. Ben venga Dionisi perchè il passato è passato e per il bene dell’ Empoli dobbiamo metterci dietro alle spalle vecchi rancori e andare allo stadio solo per tifare. La rosa è all’altezza di un campionato importante,
ma sul fatto che offendesse i giocatori sono supposizioni o certezze??
Le lavate di capo di Sarri a Tonelli non se le ricorda più nessuno eh? Baldini che dopo un Empoli Palermo 5-3 prese a asciugamani in faccia Di Natale? Ora siamo diventati tutti verginelle democristiane….
Ma stai paragonando questo benzinaio con sarri e baldini? Vaia vaia…..
Walter si ritorna lì i risultati. Se vinci ti puoi permettere delle cose, se perdi e metti la squadra così sconclusionata allora quei comportamenti sbagliati pesano ancora di più sulla bilancia. Poi se hai 9 punti e pensi che ne meritavi di più è un conto, ma se a 9 hai la sensazione che ti è pure andata bene come nelle ultime 3 partite allora è dura difenderlo. In più ci ha messo il carico da 11 non spostandosi di una virgola sui rimproveri societari.
Comunque, avete voluto il cadavere e, da buoni avvoltoi ora vi saziate: bravi!
Il primo che si lamenta di Dionisi perché s’è preso gol in contropiede, mi sente!!!
Perchè Walter. Se Dionisi farà male ci lamenteremo come abbiamo fatto con Pagliuca. Poi magari sbaglia anche lui, vedremo e giudicheremo ognuno col suo pensiero. Io non ero tra i più fogati contro l’allenatore, sono partito molto neutro, fino a Pescara l’ho difeso. Poi da li in poi tra ru.tti, bestemmie, rosari, offese ai giocatori unito alle 7 8 palle gol lasciate davanti al portiere allora anch’io più cauto sono passato al partito del no Pagliuca.
Walter scusami ti faccio una domanda…lasciamo fare tutti noi tifosi dove ognuno ha la propria idea e la propria visione delle cose giuste o sbagliate che siano…quindi non è facile dire: è sicuramente così….” al massimo possiamo dire: “io la vedo così….”…ma secondo te perché il presidente lo ha esonerato?…non credi che lui…essendo dentro alla società…abbia visto delle cose e delle situazioni che magari a noi tifosi sono sfuggite o di cui non è dato sapere?…alla fine poi chi tira fuori i soldi è lui e non credo che voglia buttare via i suoi soldi visto che Pagliuca ha due anni di contratto e quindi lo dovrà pagare per due anni…mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista in merito a questo…che tu lo avresti tenuto lo so benissimo…lo hai detto in tutte le salse…ma perché secondo te il capo lo ha esonerato…naturalmente se ti va di rispondere in un “contradditorio” educato fra tifosi in cui tutti hanno a cuore il bene dell’Empoli anche con idee anche diverse…
Baldini è Baldini, uomo e allenatore di un livello a cui Pagliuca per ora può soltanto provare a fare il verso. Non basta urlare e bestemmiare per fare il toscano verace, bisogna anche essere autorevoli e credibili quando si parla con i giocatori. E in questo, almeno con questo gruppo, Pagliuca ha fallito.
Non so se avete notato durante le partite, Fulignati, Lovato, Elia, i più esperti, per non parlare di Bianconi, che si è a volte avvicinato a lui e rispedito indietro senza ascoltarlo con modi discutibili, che si sono lamentati con lui per il modo di giocare. Le sue sfuriate per loro non avranno significato niente, ma per i più giovani possono aver influito mettendo addosso a loro la paura di sbagliare. Se poi si è comportato così anche con il pres……, perchè conoscendolo anche lui delle osservazioni gliele ha fatte, il risultato è questo. Su Dionisi anche il pres….. ha le sue colpe quando se ne andato, altrimenti con il cavolo lo avrebbe ripreso.
Rispondo al signor magico:
Non m’ha dato noia l’esonero di Pagliuca. Era nell’aria, poteva accadere e è accaduto. M’ha dato noia e fastidio l’accanimento! Cavolo, avete ottenuto quello che chiedevate più o meno tutti dalla prima amichevole, per quale motivo continuare a infamarlo, deriderlo e prenderlo in giro? Era sempre un professionista che lavorava. Come tutti noi.
Riguardo agli errori, erano evidenti anche per me, ma considerando i 20 giocatori nuovi e lui che nelle interviste confidava fortemente nel miglioramento di tutti… personalmente avrei continuato a dargli fiducia.
9 punti, il capocannoniere, punte sempre in gol, 1 punto dalla zona playoff. Ma io sono io e non conto niente.
Sono d’accordo con CARLO.Il comportamento di un superiore nei confronti dei più giovani deve essere adeguato. Se a quanto pare i rapporti fra Pagliuca e il giocatori erano “difficili” questo per me sarebbe bastato per licenziarlo. E’ inutile stare a fare casistiche ecc. dei risultati: il principio assolutamente necessario fra allenatore e giocatori è un raporto gentile, civle, da vero maestro. Questo è il primo punto. Il resto segue. Ma a quanto pare siamo tre o quattro che cercano di far capire questo. Lo stesso PE scrive: “sembra che a pesare siano stati aspetti gestionali e prestazionali”. Tradotto in buon italiano, cioè tradotto in dati di fatto, in “cose” che cosa significa questo discorso. Forse nell’aggettivo “gestionale” (aggettivo che fa un po’ schifo) si intende alludere a come Pagliuca gestiva la squadra? Suppongo che sia così. a l’astrattezza del “gestyionale” allude a come la meteva in campo oppure a come gestiva il rappoerto coi suoi giocatori? O tutte e due le cose? M scrivete chiaramente, senza astrattismi.
Walter io posso rispondere per me…io non mi sono mai permesso di deridero o infamarlo…non è nel mio stile…puoi andare a rivedere tutti i miei commenti…io personalmente ho sempre detto che non mi piace come la squadra è messa in campo ed il suo modo “integralista” di vedere le cose…magari non mi piace neppure il suo carattere ma su questo non sta a me giudicare…sono completamente d’accordo che qualsiasi lavoratore meriti rispetto ma un allenatore fa un lavoro che poi è soggetto alle critiche della tifoseria giuste o meno che siano…io seguo l’Empoli dal 1971/72 e sinceramente un clima così negativo da parte di tanti tifosi nei confronti di un allenatore non l’avevo mai percepito…
Purtroppo x loro, l’Empoli in 17 Campionati di A giocati ha vinto decine e decine di volte contro squadroni a strisce e Fiorentina, e questo ha scatenato nei DOPPIONI una tale rabbia/invidia/gelosia che li ha portati a Non simpatizzare piu nell’Empoli ma a godere delle sue sfortune, o un lo vedete quando gira storto (e’ cosi da anni ormai) ci sono il quadruplo di commenti in piu di quando si vince, se ne sono accorti anche i piccioni. Escono i sapiens/rosicons come le chiocciole quando piove…poerini.
Ecco i motivi di TUTTI gli accanimenti…non solo sulla vicenda Mister…
Se si ritornasse in A….sai quanti fegati di empolani a pezzi…uuuhhhhhhhhhh
Perché scusa? Ripiglia da dove aveva lasciato. Nel mezzo ci sono stati 4 stupendi e incredibili anni di Serie A.