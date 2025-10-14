Riprende la preparazione ma al momento la squadra è affidata a Stefano Bianconi. Non si è chiusa la situazione con Alessio Dionisi che quindi oggi non dirigerà l’allenamento. La situazione legata all’arrivo dell’ex tecnico del Palermo è assolutamente viva, si registrano soltanto dei ritardi a livello burocratico che al momento impediscono la formalizzazione del contratto e, dovendo scendere in campo la squadra alle 15:30, la possibilità di essere alla conduzione.

Sicuramente per tempistiche la situazione lascia qualche perplessità, ma siamo fiduciosi nella conclusione del discorso che porterà alla nuova guida tecnica. Vi terremmo aggiornati sulla seduta e su tutti gli aggiornamenti del caso.