Riprende la preparazione ma al momento la squadra è affidata a Stefano Bianconi. Non si è chiusa la situazione con Alessio Dionisi che quindi oggi non dirigerà l’allenamento. La situazione legata all’arrivo dell’ex tecnico del Palermo è assolutamente viva, si registrano soltanto dei ritardi a livello burocratico che al momento impediscono la formalizzazione del contratto e, dovendo scendere in campo la squadra alle 15:30, la possibilità di essere alla conduzione.
Sicuramente per tempistiche la situazione lascia qualche perplessità, ma siamo fiduciosi nella conclusione del discorso che porterà alla nuova guida tecnica. Vi terremmo aggiornati sulla seduta e su tutti gli aggiornamenti del caso.
Magari ci fosse stato Walter Sobchak del grande lebowski in società! Avrebbe detto al c.o.r.s.i “Te lo procuro io il dito (dionisi), per questo pomeriggio. Smalto compreso. Fo..uti dilettanti”….
serie a? società da dilettanti allo sbaraglio….
Ma davvero ci siamo ridotti così!? Siamo degli arrengiati a questo livello!?
Come il tuo italiano.
Siamo messi piuttosto male, speriamo di mantenere la B. Ormai sembra che la società sia sbandata.
Voglio prendere questa notizia con la speranza che salti l’arrivo di Dionisi, per me sarebbe meglio di qualsiasi altra cosa di calcio potessi venire a sapere !
Questo ritardo ci conferma che il nostro giudizio su questo individuo non è una nostra fantasia ! Spero che il Palermo non ceda, loro non hanno bisogno di scendere a compromessi !
La mia stessa speranza.
Perdita di tempo clamorosa. Questo ora come la prepara la partita ? Che dilettanti.
Peggio di Salvini
Se non ci mettete la politica non siete mai contenti …..
Sono cose inconcepibili ed indifendibili
meglio lui di dionisi
Meglio chiunque, per me Bianconi va benissimo !
Roba raccapricciante , un mix di pressappochismo casereccio e confuso ,
imbarazzante la cosa
Un qualsiasi Mister doveva essere al comando già da martedì scorso
Mi sembra di capire che la priorità fosse l’allontanamento di Pagliuca. Di allenatori disoccupati e adatti ce ne sono molti, non solo Dionisi, e qualcuno verrà preso. Anch’io spero che Dionisi non venga a Empoli, ma se prendono lui me ne farò una ragione.
Sarei curioso di sapere se il problema e il Palermo o Dionisi
Tutti e due il problema è tra loro. Dionisi ha un contratto anche per l’anno prossimo con la clausola che se il Palermo va in A l’ingaggio viene raddoppiato. Non so le cifre precise, ma se quest’anno prende 600 mila l’anno prossimo se Inzaghi la porta su il suo contratto sale a 1,2 milioni. Per cui a rescindere senza nulla pretendere ( e sarebbe già stato fatto dal Palermo in quel caso) perderebbe 1,8 milioni ad allenare l’Empoli che presumo gli faccia un contratto da 350-400 mila a stagione (aumentabile il secondo anno se fosse x caso serie A). Quindi il conquibus sta lì. Non sarebbe giusto il pretendere di Dionisi, ma è anche vero che se lui rimane fermo il Palermo sborsa 1,8 x 2 visto i contributi da pagare. Per cui l’accordo conviene sempre ad entrambi.
Quindi in base a che tipo di accordo eventualmente troveranno, se l’Empoli incontra il Palermo Dionisi potrebbe anche voler perdere ? Boh, spero comunque che non venga ! Ma un altro qualsiasi, anche con lo stesso procuratore non si può trovare ?
ma che dici? Se Dionisi viene ingaggiato dall’ Empoli è perchè ha rescisso col Palermo trovando l’accordo per la buona uscita. Mica rimane a contratto con loro. Ti stai confondendo
Tutte cose che sapevano o dovevano sapere prima di fare dichiarazioni la scorsa settimana , delegittimando un allenatore in carica ,pur incapace che possa essere ritenuto ma comunque uomo e professionista , con uno che sta’ arrivando a minuti quando avevano da dipanare ( ….dipanare è la parola giusta…) tutte le clausole , interessi del Palermo che essendo solidissimo può anche metterlo a badare i cani a Bagheria Dionisi…..e non pensare di farci un favore liberandolo ad una potenziale concorrente . ELLO vuole i soldi , tanti come prende li sarà difficile che li riveda…..perciò la soluzione sarebbe virare subito su un altro allenatore , tanto quest anno L obbiettivo è la salvezza dichiarato , allora vanno bene in tanti .
Gestita da cani la cosa
Non so quanto guadagnava Pagliuca con l’ex squadra, ma visto quanto e tanto è stato cercato dalla nostra dirigenza per portarlo in azzurro … credo una discreta cifretta e quindi presumo che comunque Dionisi difficilmente si accontenterebbe della stessa cifra … indipendentemente da quello che riesce a ruscolare dal Palermo come buona uscita (SON SOLO PROBLEMATICHE SUE) … vedrai che non va tanto lontano da quei 600.000 che prendeva a Palermo ……………
Bianconi ormai ha l’esperienza per poter gestire una squadra,per cui sono tranquillo.
è*
Meglio Bianconi di Filippeschi, che sta facendo un ottimo lavoro con la Primavera.
Sempre perchè è uomo di campo.
Oltretutto – da gran difensore qual era – sa organizzare perfettamente un allenamento propedeutico al nostro tallone d’Achille di quest’anno…..
Se vogliamo guardare i risultati e non le prestazioni … visto che bene o male era arrivata la vittoria all’ultimo tuffo con il Sudtirol, e se la decisione ormai era stata presa … perchè non aspettare la partita contro il Venezia … per dare il tempo, se già c’era l’accordo, a Dionisi di regolarizzare le pendenze che pretende dal Palermo … Continuavi con Pagliuca fino alla partita con il Venezia e poi gli davi il benservito anche se ne veniva fuori un risultato utile. Oppure parti prima e già dal lunedi post Sudtirol … esoneta Pagliuca e dai la squadra momentaneamente in mano a Bianconi. Lo sbaglio è sempre quello di pubblicizzare la cosa (SBAGLIO DELLA SOCIETA’ AZZURRA O DI DIONISI O DI TUTTI E DUE INSIEME?) ed è chiaro che se il Palermo sa che te ne vai a guadagnare da un’altra parte … col cavolo che accetta in pieno e subito le tue condizioni … anzi visto che la squadra azzurra non ha allenatore … tira apposta le cose alla lunga … e se Dionisi vuole andare ad Empoli … e quest’ultimo che abbasserà le pretese … non certo la squadra siciliana! … Insomma o accetti le mie condizioni o ad Empoli non ci vai … e allora si arriva al punto o che Dionisi preferisce rimanere a guadagnare senza allenare oppure che vuole in tutte le maniere tornare in auge e cede alle condizioni del Palermo. L’importante è che si sbrighi a decidere … perchè la cosa sta diventando una barzelletta ……………..
Società imbarazzante. La servitù si è messa subito sull’attenti. ll tifo dis-organizzato è stato catechizzato dal grande capo: nessuna voce critica nei confronti dell’amiatino sarà tollerata perchè “I ragazzi hanno bisogno di noi”. Quindi tutti a scodinzolare che magari ci scappa un croccantino.
Pagliuca non era un allenatore da Empoli, Punto. Non per il modo di giocare, ma caratterialmente e per il modo di fare. L’allontanamento era stato deciso a meta’ settimana probabilmente, solo che Dionisi non si e’ lasciato bene col Palermo e pretende una buonuscita che i rosa non gli vogliono dare o gli vogliono dare in parte, motivo per cui ancora non e’ a dirigere l’allenamento. Non si tratta di societa’ allo sbaraglio come dicono in tanti, ma di normali tempistiche. Dispiace perche nel fine settimana giochi, ma purtroppo e’ cosi e devi solo aspettare. Poi si puo’ discutere se Dionisi per come e’ andato via sia giusto riprendenderlo, ma per questo aspetto la conferenza stampa dove spero ci sia il presidente.
Capivo se fosse stato il primo allenamento della scorsa settimana, ma il primo allenamento a 5 giorni dal Venezia dopo 9 giorni esatti da Bolzano è grave.
In fondo se proprio volevano l’Amiatino bastava che Horsi chiamasse una settimana fa il Palermo sentendo la situazione e poi agire di conseguenza prima che si spargesse la voce in giro e sui media, in modo che nel qual caso non ci fossero stati i presupposti potessero virare su un altro sottotraccia.
Non pensavo nemmeno io che arrivassero a questi livelli di cialtronaggine.
Pensavo che nonostante tutto oggi sarebbe arrivata l ufficialità di dionisi invece riescono sempre ad alzare l asticella della cialtronaggine.
Tutti fenomeni !!! da barre però. Si fanno congetture di ogni specie senza avere la più pallida idea di come stanno le cose. W il Corsi quando si và in A. W il Corsi quando si rimane in A . Abbasso il Corsi quando si può sbagliare una stagione o se si complica l’ingaggio di un nuovo allenatore senza avere nessuna colpa. Datevi pace e andate allo stadio con animo sereno a tifare la squadra del nostro GRANDE EMPOLI !!!
ahahahahah….
tutti tennici, presy, ds, professoroni di minchiate
speriamo finisca presto la telenovela
che si ritorni a parlare di pallone e magari si ritorni a vedere del bel gioco
Ma anche la prima volta che è venuto a Empoli è stata una telenovela, come quando se n’è andato.
indifendibili
ma basta ma tifate Empoli..senza farvi d tutte queste se…è mentali..ma dite nel coro siamo sempre con voi..ma sembra di no..poerannoi
ahahahah….
una fauna alquanto variegata frequenta questo habitat
ognuno vuole dire la sua minchiata
e soprattutto guai a contraddirli!
ahahahah…….
Ha spiegato tutto molto bene Massy: la cosa non è in discussione, Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empolicalcio ma, siamo in Italia, la burocrazia regna sovrana ovunque, in ogni settore.
diglielo, non sono io che voglio troppi soldini, io sono bono e un diro’ mai piu’ bugie, l’ho promesso alla fatina fabrizzina
e’ la burocrazia, cattiva
Èh serghei che te ne sei accorto ora?? Ma qui ci abbiamo fior fiori di Presidenti, Procuratori,Manager,Ds,Imprenditori ecc. ecc. Poi ci sono i preveggenti,quelli che tizio ha detto a caio e/o il classico “ho sentito dire” e/o il processo alle intenzioni. Vai tranquillo e,sempre Forza Empoli.
I problemi sembra che siano solo burocratici, Dionisi ormai è il nuovo allenatore.. il fatto che non sia presente all’allenamento mi sembra il male minore, esiste anche il telefono.. qualche indicazione l’avrà già data! e poi Bianconi è bravo, può tranquillamente preparare la gara con il Venezia
Beh, ci sono altri 4 allenamenti, per prepararla. Più forse la rifinitura di domenica mattina.
Tolto il peso Pagliuca per me può allenare anche Bianconi e chissà che non sia quello giusto come fu’ Inzaghi alla Lazio quando non venne Bielsa,
tante volte basta meno …che le cose tornano in equilibrio
Esattamente come dice dippe.
Se avesssero tenuto il profilo basso si poteva passare sopra anche a queste complicazioni.
Invece se vuoi fare il fenomeno e poi ci rimbalzi allora non ci si passa sopra.
Toh lo stasac.ess.i con una sua idea innovativa….