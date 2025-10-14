È ripreso oggi, dopo due giorni di riposo, il lavoro degli azzurri. Si apre così la settimana che riporterà l’Empoli dentro il ritmo del campionato, in vista della sfida di domenica prossima alle 17:15 al “Carlo Castellani” contro il Venezia, una delle squadre più accreditate per la promozione in Serie A. La notizia del giorno, inevitabilmente, riguarda la panchina: la squadra si è infatti allenata senza un allenatore in prima. Nella mattinata è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Guido Pagliuca, ma non si è ancora concretizzato l’arrivo del suo successore. Tutto porta sempre al nome di Alessio Dionisi, e già nelle prossime ore sono attese novità decisive.

In attesa del nuovo tecnico, la seduta odierna è stata guidata da uno dei collaboratori del club, l’ex difensore Stefano Bianconi. L’allenamento si è concentrato principalmente sull’aspetto atletico, con numerose ripetute che hanno messo a dura prova i giocatori. Dal punto di vista tattico, nella partitella che ha intervallato le due fasi fisiche, è stato provato il 3-4-1-2: confermata dunque la difesa a tre, con un trequartista alle spalle di due punte molto vicine tra loro. La squadra è apparsa più compatta nei reparti, un aspetto che era stato spesso contestato a Pagliuca, accusato di avere un gruppo troppo sfilacciato e poco collegato tra i vari blocchi di gioco. Da segnalare anche Lovato impiegato da centrale difensivo; da capire se Guarino verrà spostato a fare il braccetto o se situazione odierna in assenza dell’ex Carrarese. Sperimentato Saporiti da esterno.

È presto per trarre indicazioni precise in vista del match di domenica, anche perché l’arrivo del nuovo allenatore cambierà inevitabilmente alcune dinamiche. La sensazione generale, però, è che si voglia puntare su una squadra più solida, compatta e aggressiva nelle transizioni. Assenti Ignacchiti e tutti i ragazzi ancora impegnati con le proprie nazionali. La squadra tornerà in campo domani, con una doppia seduta.