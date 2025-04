Sfida numero 16 quella di sabato al Castellani tra Empoli e Venezia con un bilancio totale di 4 successi veneti, 5 pareggi e 6 vittorie azzurre.

Il primo confronto risale al campionato 1948/49, Serie B, con la sfida che si concluse sul risultato di 1-1, con il gol di Bortoletto a pareggiare il vantaggio veneziano di Zecca. Sfida che si ripetè, in Serie C, per quattro volte negli anni cinquanta: nel campionato 1952/53 vittoria Empoli per 3-1 (Buda, Trevisani e Bernard in gol per gli azzurri) un anno più tardi pareggio per 1-1 (Lenci per l’Empoli, Scroccaro per il Venezia i marcatori) ed infine due vittorie, entrambe per 2-0 degli ospiti. Si arriva a cavallo fra gli anni ottanta e novanta per nuove sfide: vittoria azzurra, 2-0 (autorete di Donadon e gol di Nicola Caccia) nel campionato di Serie C 1989/90 nuovo successo un anno più tardi, 1-0, con rete di De Martino. Si torna a sfidarsi in B nel campionato 1996/97, con l’Empoli di Spalletti vittorioso per 3-2 grazie alla doppietta di Carmine Esposito e alla rete decisiva di Bertarelli al 90′. Prima, e al momento unica, sfida in A nel torneo 1998/99, quando alla penultima giornata al Castellani finisce 2-2 (Zalayeta e Tonetto per l’Empoli, doppietta di Recoba per i veneti).

Arriviamo agli anni duemila: vittoria veneta nella gara di Serie B 2000/01 per 3-2 (Maccarone e Iacopino per gli azzurri Valtolina, Pavan e Marasco per gli ospiti) ancora gara di Coppa Italia nella stagione 2003-04, con la sfida del Castellani che si chiude sul risultato di 1-1 (Di Natale in gol per gli azzurri) ed a seguire rotonda vittoria azzurra per 5-2 nella gara della Serie B 2003/04 con le reti della squadra allenata da Mario Somma realizzate da Almirón, Bonetto, Moro, Saudati e l’autorete di Turato. Negli ultimi precedenti, vittoria azzurra per 3-2 nel marzo del 2018 (Luperto, Rodriguez e Donnarumma per l’Empoli, Falzerano e Litteri per gli ospiti) e poi un doppio pareggio: 1-1 a novembre del 2019 con Mancuso a firmare il vantaggio azzurro e il rigore di Aramu per il pari della formazione veneziana guidata da Dionisi; sempre 1-1 lo scorso febbraio con Haas a riprendere il vantaggio ospiti di Mazzocchi. Nella serie A 2021/22 passa il Venezia per 2-1: lagurnari avanti di due poi Bajrami accorcia ma non basta.

Questa la cronistoria delle gare giocate al Castellani tra azzurri ed arancioneroverdi:

1948/49 Serie B 1-1

1952/53 Serie C 3-1

1953/54 Serie C 1-1

1954/55 Serie C 0-2

1955/56 Serie C 0-2

1989/90 Serie C 2-0

1990/91 Serie C 1-0

1996/97 Serie B 3-2

1998/99 Serie A 2-2

2000/01 Serie B 2-3

2004/05 Serie B 5-2

2017/18 Serie B 3-2

2019/20 Serie B 1-1

2020/21 Serie B 1-1

2021/22 Serie A 1-2