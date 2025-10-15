Sono ore intense quelle che vengono vissute in casa azzurra. Come è noto da ieri, in maniera ufficiale, Guido Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. E come ormai è stato sdoganto da più parti, Alessio Dionisi è il tecnico che la società vorrebbe inserire per la sostituzione dell’ex allenatore della Juve Stabia. La situazione però, al momento, non si sta concretizzando. Infatti, alla ripresa dei lavori, ieri, a guidare il gruppo è stato uno degli storici collaboratori tecnici della società, ovvero Stefano Bianconi. Anche questa mattina – la squadra svolgerà una doppia seduta di lavoro – sarà ancora Bianconi al timone.
Chiaramente i radar sono puntati tutti su Palermo, sì, perché per poter mettere sotto contratto Dionisi serve la rescissione contrattuale che questo tecnico ha, appunto, con il club Rosa-Nero. Stando a quello che arriva, il nodo sarebbe legato alla buona uscita che Dionisi vorrebbe ottenere dal Palermo e su questa ci sarebbero, sempre stando a quanto arriva, delle frizioni. Le sensazioni sono positive, diciamo che si attende da un momento all’altro che il nodo si sciolga e ci possa essere, dopo cinque anni, il ritorno in azzurro di Dionisi. È però davvero curioso notare come quando si lega il nome di questo allenatore all’Empoli, ci debba sempre essere una sorta di suspense o telenovela.
Ricordiamo molto bene l’estate che portò Dionisi dal Venezia all’Empoli. Era l’estate del 2020, il club azzurro voleva fortemente Dionisi, ma in quel caso le frizioni erano proprio tra il tecnico Amiatino e la società Arancio-Nero-Verde (tra l’altro prossimo avversario dell’Empoli) che non voleva liberare il tecnico poiché sotto contratto. La situazione, come ricorderete, si sbloccò grazie ad una sorta di ingenuità del club veneto che, contrattualizzando Paolo Zanetti – che qualche anno dopo sarebbe arrivato ad allenare l’Empoli – sbloccò automaticamente il passaggio di Dionisi all’Empoli. Ma la cosa fu molto lunga e toccò momenti di grande dubbio sulla buona riusciuta dell’operazione. L’estate successiva, invece, la telenovela fu a parte inversa; ovvero con Dionisi che sarebbe dovuto rimanere in seno alla guida dell’Empoli, soprattutto dopo aver conquistato la Serie A con la squadra azzurra. Dopo un lungo periodo fatto di incertezze e di silenzi, Dionisi, facendo anche arrabbiare una buona parte della tifoseria azzurra, scelse il Sassuolo con l’Empoli che tornò su Aurelio Andreazzoli.
Vorrebbe da dire, facendo quasi una battuta, che intorno a questo tecnico, perlomeno nelle fasi legate alla contrattualizzazione, le cose vanno sempre un po’ sudate. La speranza, ovviamente, è che il risultato sportivo possa quantomeno andare vicino a quello ottenuto quando Dionisi è stato allenatore dell’Empoli. Come detto, le prossime ore dovrebbero essere importanti e decisive. Ci si attende che la situazione possa sbrogliarsi e che si possa andare dritti verso la firma del contratto. Per adesso, squadra affidata a Bianconi, con noi pronti a raccontarvi tempestivamente ogni novità.
Personalmente credo ci stiamo andando di nuovo ad impelagare in situazioni poco piacevoli e che non porteranno tutti questi benefici sperati. Cosa cambia tra una salvezza con Bianconi / Pagliuca e Play-off (al massimo) con questo? Per poi di nuovo avere problemi nel momento che andrà via (li ha sempre e ovunque).
Non capisco. Se poi il Pres in realtà vuole ambire alla Serie A allora è un’altro discorso. Ma allora serve anche aprire la borsa a Gennaio.
situazione gestita malissimo x latro nel mezzo di una sosta del campionato, a tre giorni dalla ripresa del torneo siamo senza allenatore…bè io non ho niente contro Dionisi , ma siccome di sicuro è lui che tira la corda col Palermo x la buonuscita … fossi la società gli darei un ultimatum ..o entro le 19,00 di stasera non hai firmato ..o non perdere più nemmeno tempo e resta dove sei…punto!
L importante è avere già in mano la soluzione bis
Dionisi non lo prenderei neppure sotto minaccia del più potente procuratore del mondo, figuriamoci in questo caso !
Ora ve lo ridico … esonero per comportamenti non consoni a chi deve insegnare calcio e nel caso della società azzurra … ad essere uomini prima di tutto e questo fin da quando si parla anche di squadre del settore giovanile … Poi la società dirà le sue ragioni con le solite frasi di circostanza, ma le ragioni tecniche incidono per massimo un 20% …… Poi magari si può discutere sul fatto che venga sostituito da Dionisi … ma non siamo noi a scegliere … ma la società e se la cosa le va bene Ok così! ………………….
Colpa totale della società.
Gestione tra il superficiale, l arrogante e il cialtronismo.
Erano ben consapevoli del contratto di dionisi con il palermo e della forza economica del Palermo.
O forse proprio per questo hanno deciso di agire così.Prova a fare questo scatto mentale,se ci riesci.Prova a capire il loro modo di ragionare e non pensare con la testa tua.
E hanno agito parecchio bene vai se a mercoledì sono ancora senza allenatore🤣🤣🤣🤣🤣.
Come mai fin dall’inizio gli hanno affiancato un collaboratore della società?Forse Pagliuca nn se l’è portato dietro?O forse evidentemente a ciò c’era un motivo preciso…Non sottovalutare Bianconi.. Arriverà Dionisi senz’altro,ma nn avrebbero problemi a lasciare la squadra al loro collaboratore..
è prassi di ogni società inserire un collaboratore interno nello staff dell’allenatore. Bianconi ha collaborato con tutti gli ultimi mister.
Comunque Nicola Bianconi è dentro lo staff da almeno 7 8 anni. Ad ogni allenatore la società impone la sua presenza. Non c’era solo con Pagliuca, questo per correttezza.
Siamo d’accordo.Si dice la stessa cosa.Ma se lo fanno è perchè il profilo vale e possono spenderlo alla bisogna.
Non è così scontato che una società imponga ai mister subentrati la sua presenza,checchè se ne dica.
Era lo stesso discorso per Martusciello che era un dipendente dell’Empoli f.c. fino a quando non decise di seguire Sarri al Napoli…
Direi di no, completamente no anzi. La società ha già un accordo con Dionisi e punta forte su questo allenatore e giustamente sta aspettando. Magari è Dionisi che chiede troppi soldi al Palermo e sta rallentando tutto( non sarebbe la prima volta). La forza economica del Palermo non c’entra nulla. Non sai da quanto tempo Dionisi stava trattando la buona uscita, quindi anche se avessero esonerato Pagliuca il giorno dopo la partita con il Sud Tirol saremmo ancora in questa situazione. Forse, si può imputare alla società di cercare un allentare più facile da contattare e contrattualizza. Ma hanno deciso di puntare solo su Dionisi.
Il palermo non è una società di morti di fame come quella che c’è a monteboro che devono risparmiare fino all ultimo centesimo.
io non ci vedo i problemi che vi vedi te..lo hanno esonerato perche ritenuto non idoneo e stop..poi l altro verrà quel è il problema ? c e bianconi mica sono allo sbando.
Dionisi non viene a Empoli per vivacchiare a mezza classifica…..
Se c’è sempre di mezzo lui un motivo ci sarà…non vuole lasciare neanche un centesimo nelle trattative…non è un caso…ma gli gioverà questo comportamento nel lungo periodo?
La società con Dionisi fa un investimento importante.
Son tanti soldi! Di sicuro si aspetta un cambiamento importante su impostazione di gioco e schemi. Presi uno per uno, abbiamo infatti ottimi giocatori per la categoria….
Anche un Lovato, un Elia, un Ceesay non sono venuti sotto la Collegiata per salvarsi e basta.
Qui non si parla dell,’esonero di Pagliuca ormai acqua passata, ma dell’ingaggio di un allenatore che, anche se bravo, non sembra aver avuto un comportamento lineare nel nostro recente passato. Fosse per me, virerei su qualcun altro magari libero fin da subito e Dionisi lo lascerei al Palermo
ma valutare prima certe situazioni no??
Vuoi andare in Serie A o no?
Fulignati è il miglior portiere della categoria, Lovato il miglior stopper, Elia il migliore esterno offensivo, Pellegri (se ritorna Pellegri) il miglior centravanti. A Dionisi costruire la squadra intorno a questi 4
forza Alessio Dionisi..ora avremo un allenatore, non un manovale che non è mai piaciuto…cominciare a vincere le partite per chetare i portatatori di rancore..poera gente senza cervello ma oltretutto cantano siamo sempre con voi e non vi lasceremo mai che osannato sempre il presidente..e ora criticate tutto..
Non si tratta di rescissione ma di Risoluzione del contratto ,in caso di Dionisi.Prego prendere nota,grazie.Carlo B
Che si sia puntato tutto su di lui lo dice il fatto,che a quest’ora, sicuramente c’era un piano B.
Non essendoci “all in” su Dionisi.
Mi fa piacere che i tifosi empolesi e i giornalisti empolesi capiscono che non è il Palermo a fare capricci e tirare la corda.
Vi segnalo quanto scrive La Repubblica citata dal sito Forza Palermo:
“l’accordo con il Palermo rappresenta un nodo complesso da sciogliere.
Dionisi, infatti, non sarebbe disposto a rinunciare a quanto previsto dal suo contratto con i rosanero, firmato solo pochi mesi fa. Una posizione che complica i piani dell’Empoli e costringe il club siciliano a valutare una possibile partecipazione al pagamento dello stipendio del tecnico, pur di favorire la risoluzione anticipata del rapporto….”
Questo Dionisi è attaccato ai soldi come pochi.
Resto dell’idea che sia un tecnico sopravvalutato
Dionisi deve essere un bel mastino quando si tratta del Dio Quadrino.
Ha rescisso d’aversa
siamo alla frutta ad empoli non abbiamo un allenatore la società non dice nulla “pres…assente” ed abbiamo 2 sfide importanti ma secondo voi come si staranno preparando alla sfida di domenica? che vergogna non è mai esistito vedere queste cose
Nell’articolo non si cita quello che Dionisi fece con l’ Imolese prima di andare a Venezia: stessa solfa! sarà anche un bravo allenatore… Peraltro dopo Empoli non ha mai fatto bene…ma come uomo vale davvero poco. Io non l’avrei preso neanche se me lo avessero regalato. Ma a fare critiche alla societ quo si rischia di essere infamati dagli amici di Monteboro che fra i lettori di questo sito non sono pochi sempre appecorati sulle posizioni del capo. per questo la mia stima va ad Andre uno dei pochi che dice le cose come stanno
Mandiamo in panchina Bianconi.Hs il patentino?Carlo B
Veramente non capisco andare a prendere prima uno come smoccolino e ora, dopo aver cercato di risparmiare anche sui chicchi d’erba da seminare nel campo, si và a buttare via soldi a iosa per un elemento simile che si è lasciato male come nessuno sia con noi tifosi che con la società e considerato poi il palmares fallimentare……boh?!
Credo che la colpa dell’Empoli sia stata quella di andare su un allenatore che come è scritto nell’articolo crea sempre telenovele (e giustamente è stato fatto notare che anche nell’estate della sua “esplosione” con l’Imolese ci furono diatribe, mi ricordo che parlavano molto su Sportitalia di questo allenatore rampante a Imola e che sembrava avere tante richieste ed interessamenti anche dalla A o dall’altissima serie B e poi mi sembra andò a firmare per il Venezia ma poco prima dell’inizio del ritiro, un Venezia che non era all’epoca squadra di primissima fascia di serie B.
Poi se proprio volevano andare su di lui credo che la società dovesse informarsi ad inizio settimana scorsa direttamente con il Palermo per capire la loro idea ed agire di conseguenza, se capiva che la situazione fosse ai ferri corti tra lo stesso Dionisi ed il Palermo io non avrei approfondito il discorso con Dionisi e sottotraccia sarei andato su altri.
Viene criticato l’operato attuale della dirigenza, ma andrebbe ricordato che anche 10 anni fa quando presero Giampaolo dalla Cremonese (erano in C e noi in A) ci vollero settimane per liberarlo. Situazione diversa è vero, ma per dire che nel calcio queste cose succedevano anche prima quando eravamo “belli e forti” e succede in numerose piazze anche molto più prestigiose della nostra da sempre. Quello che andrebbe notato è che noi dovremmo in queste cose farle meglio degli altri, visto la nostra pochezza economica.
scusa…se te avessi da riscuotere 1000 dal tuo precedente datore di lavoro e sapendo che ti spettano, prima di accettare un nuovo lavoro, non andresti a bussare e dirgli ” nini, dammi 500 euro e chiudiamola qui” Non so te, ma siccome sono soldi che mi spettano io proverei a prenderli
Ti spettano se rimani legato a loro senza allenare. Se vuoi essere liberato per allenare di nuovo e prendere soldi da quella nuova dovresti rescindere senza volere niente. E’ una scelta. Poi siccome siamo nel mondo del calcio e in tanti lo fanno si cerca di prendere di qui e di là, siccome se il Palermo va in A come probabile il suo contratto si rinnova x un altro anno a cifre doppie, allora lui (come tanti altri allenatori) cerca di dare nel mezzo per prendere altri soldi e nel contempo farli risparmiare al Palermo. Solo, come in tutte le cose, è lecito quello che f lui, ma se vedi che non è il caso molla se hai voglia di allenare, sennò stai altri 2 anni stipendiato sul divano. Ma si deve muovere. E soprattutto se allena del vecchio non gli spetterebbe un centesimo. E’ un pò diverso
Infatti Casenovino io non entro nel merito della diatriba tra Dionisi ed il Palermo, ci sono cose che non possiamo sapere che sono ballate alla fine della scorsa stagione, ma io contesto solo l’opportunità nostra di andare di nuovo su un allenatore che non è libero in questa fase di campionato in corso.
L’errore della società è stato quello di fidarsi ed affidarsi a Dionisi il quale, per mettersi in tasca quanto più possibile, sta prolungando la trattativa con il Palermo facendo un danno importante alla sua futura società per un tornaconto personale… concludo con Dionisi uomo di M3RD@!
Dionisi visto adesso con la tuta che si dirigeva a Petroio quindi il via libera è già stato dato…
lasciate stare Dionisi, la partenza mi sembra già un viatico per peggiorare ulteriormente la situazione. Martusciello o Daniele Baldini verrebbero ? A quelli con il risolino ironico già pronto, faccio preventivamente notare che rispetto ai giovanotti acerbi che hanno fallito sulla nostra panchina, entrambe hanno cumulato esperienze piuttosto significative a fianco di Sarri e Spalletti
Prima sento cosa dice in conferenza stampa e poi giudico: così è brutto ma, lo sappiamo tutti, il web scatena soprattutto i frustrati cronici…..
potesse parlare il gruppo ristretto dei tifosi riunito lunedì sera in un noto bar dal Pres……
Che stia diventando una barzelletta si può essere d’accordo, ma non è ne la prima e ne l’ultima volta che viene esonerato un allenatore per dare in mano provvisoriamente la squadra ad un allenatore della primavera o similare che traghetti la squadra per una o due settimane aspettando che arrivi chi di dovere. Perciò tranquilli, qualcuno in panchina domenica ci va e se è Bianconi tanto meglio visto che la squadra la segue da vicino!
Ci siamo!!!