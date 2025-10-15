Sono ore intense quelle che vengono vissute in casa azzurra. Come è noto da ieri, in maniera ufficiale, Guido Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. E come ormai è stato sdoganto da più parti, Alessio Dionisi è il tecnico che la società vorrebbe inserire per la sostituzione dell’ex allenatore della Juve Stabia. La situazione però, al momento, non si sta concretizzando. Infatti, alla ripresa dei lavori, ieri, a guidare il gruppo è stato uno degli storici collaboratori tecnici della società, ovvero Stefano Bianconi. Anche questa mattina – la squadra svolgerà una doppia seduta di lavoro – sarà ancora Bianconi al timone.

Chiaramente i radar sono puntati tutti su Palermo, sì, perché per poter mettere sotto contratto Dionisi serve la rescissione contrattuale che questo tecnico ha, appunto, con il club Rosa-Nero. Stando a quello che arriva, il nodo sarebbe legato alla buona uscita che Dionisi vorrebbe ottenere dal Palermo e su questa ci sarebbero, sempre stando a quanto arriva, delle frizioni. Le sensazioni sono positive, diciamo che si attende da un momento all’altro che il nodo si sciolga e ci possa essere, dopo cinque anni, il ritorno in azzurro di Dionisi. È però davvero curioso notare come quando si lega il nome di questo allenatore all’Empoli, ci debba sempre essere una sorta di suspense o telenovela.

Ricordiamo molto bene l’estate che portò Dionisi dal Venezia all’Empoli. Era l’estate del 2020, il club azzurro voleva fortemente Dionisi, ma in quel caso le frizioni erano proprio tra il tecnico Amiatino e la società Arancio-Nero-Verde (tra l’altro prossimo avversario dell’Empoli) che non voleva liberare il tecnico poiché sotto contratto. La situazione, come ricorderete, si sbloccò grazie ad una sorta di ingenuità del club veneto che, contrattualizzando Paolo Zanetti – che qualche anno dopo sarebbe arrivato ad allenare l’Empoli – sbloccò automaticamente il passaggio di Dionisi all’Empoli. Ma la cosa fu molto lunga e toccò momenti di grande dubbio sulla buona riusciuta dell’operazione. L’estate successiva, invece, la telenovela fu a parte inversa; ovvero con Dionisi che sarebbe dovuto rimanere in seno alla guida dell’Empoli, soprattutto dopo aver conquistato la Serie A con la squadra azzurra. Dopo un lungo periodo fatto di incertezze e di silenzi, Dionisi, facendo anche arrabbiare una buona parte della tifoseria azzurra, scelse il Sassuolo con l’Empoli che tornò su Aurelio Andreazzoli.

Vorrebbe da dire, facendo quasi una battuta, che intorno a questo tecnico, perlomeno nelle fasi legate alla contrattualizzazione, le cose vanno sempre un po’ sudate. La speranza, ovviamente, è che il risultato sportivo possa quantomeno andare vicino a quello ottenuto quando Dionisi è stato allenatore dell’Empoli. Come detto, le prossime ore dovrebbero essere importanti e decisive. Ci si attende che la situazione possa sbrogliarsi e che si possa andare dritti verso la firma del contratto. Per adesso, squadra affidata a Bianconi, con noi pronti a raccontarvi tempestivamente ogni novità.