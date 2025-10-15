Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica con il Venezia.
Il fischietto salentino ha già diretto tre gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Frosinone-Cesena 3-1. Pezzuto non dirigeva l’Empoli dall’8 Gennaio del 2023, quando pareggiammo 2-2 in casa della Lazio. Sono sei i precedenti con gli azzurri ed il bilancio empolese è di una vittoria, una sconfitta e quattro pareggi. Nove invece i precedenti con il Venezia, in questo caso il bilancio è di tre vittorie, quattro pareggi, due sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con 21 arbitraggi. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
VIRTUS ENTELLA – SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30
DI BELLO
CIPRESSA – SCARPA
IV: GAUZOLINO
VAR: PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
FROSINONE – MONZA h. 15:00
RAPUANO
ALASSIO – GRASSO
IV: DI REDA
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – SUDTIROL h. 15:00
DI MARCO
VOTTA – EL FILALI
IV: MASSIMI
VAR: BARONI
AVAR: RUTELLA
PESCARA – CARRARESE h. 15:00
BONACINA (foto)
BITONTI – ZEZZA
IV: PERRI
VAR: GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – BARI h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
PRESSATO – PASCARELLA
IV: ANGELILLO
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
JUVE STABIA – AVELLINO h. 17:15
MUCERA
GARZELLI – COLAIANNI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: GARIGLIO
SPEZIA CALCIO – CESENA h. 19:30
CALZAVARA
NIEDDA – ZANELLATI
IV: PERENZONI
VAR: VOLPI
AVAR: MARESCA
PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00
CHIFFI
ROSSI M. – LAGHEZZA
IV: PACELLA
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
EMPOLI – VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15
PEZZUTO
RICCI – PISTARELLI
IV: GAVINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: COSSO
CATANZARO – PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30
GALIPÒ
LAUDATO – SANTAROSSA
IV: DIONISI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FOURNEAU
Cosenza Empoli, campionato 2019/2020, tiro da fuori area di Ricci che sbatte sulla traversa interna e rimbalza chiaramente oltre la linea per almeno 30 cm
