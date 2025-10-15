Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica con il Venezia.

Il fischietto salentino ha già diretto tre gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Frosinone-Cesena 3-1. Pezzuto non dirigeva l’Empoli dall’8 Gennaio del 2023, quando pareggiammo 2-2 in casa della Lazio. Sono sei i precedenti con gli azzurri ed il bilancio empolese è di una vittoria, una sconfitta e quattro pareggi. Nove invece i precedenti con il Venezia, in questo caso il bilancio è di tre vittorie, quattro pareggi, due sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con 21 arbitraggi. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

VIRTUS ENTELLA – SAMPDORIA Venerdì 17/10 h. 20:30

DI BELLO

CIPRESSA – SCARPA

IV: GAUZOLINO

VAR: PATERNA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR: MANGANIELLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

FROSINONE – MONZA h. 15:00

RAPUANO

ALASSIO – GRASSO

IV: DI REDA

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

MANTOVA – SUDTIROL h. 15:00

DI MARCO

VOTTA – EL FILALI

IV: MASSIMI

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

PESCARA – CARRARESE h. 15:00

BONACINA (foto)

BITONTI – ZEZZA

IV: PERRI

VAR: GIUA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: MONALDI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – BARI h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

PRESSATO – PASCARELLA

IV: ANGELILLO

VAR: SERRA

AVAR: SANTORO

JUVE STABIA – AVELLINO h. 17:15

MUCERA

GARZELLI – COLAIANNI

IV: COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: GARIGLIO

SPEZIA CALCIO – CESENA h. 19:30

CALZAVARA

NIEDDA – ZANELLATI

IV: PERENZONI

VAR: VOLPI

AVAR: MARESCA

PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00

CHIFFI

ROSSI M. – LAGHEZZA

IV: PACELLA

VAR: AURELIANO

AVAR: PRENNA

EMPOLI – VENEZIA Domenica 19/10 h. 17:15

PEZZUTO

RICCI – PISTARELLI

IV: GAVINI

VAR: MAGGIONI

AVAR: COSSO

CATANZARO – PADOVA Domenica 19/10 h. 19:30

GALIPÒ

LAUDATO – SANTAROSSA

IV: DIONISI

VAR: CAMPLONE

AVAR: FOURNEAU