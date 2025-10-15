Si registrano passi avanti nella situazione legata all’arrivo, al ritorno, di Alessio Dionisi ad Empoli. Da Palermo infatti confermano che i legali del tecnico e la società gestita dal “City Group” avrebbero raggiunto l’intesa per la risoluzione del contratto che l’allenatore classe ’80 ha in essere con il club rosanero. Una volta sistemata questa faccenda, che potrebbe prendere ancora qualche ora, Dionisi sarebbe libero di poter firmare il contratto con l’Empoli e già domani dirigere il primo allenamento.
Nel frattempo la squadra si sta allenando a porte chiuse a Petroio sotto la direzione di Stefano Bianconi. Restando in tema di rescissioni, arriva notizia che potrebbe arrivare a breve anche quella tra D’Aversa e l’Empoli. Da capire se il club di Monteboro – non abbiamo info a riguardo – abbia provato a fare un tentativo con l’allenatore della passata stagione. La situazione che però maggiormente interessa è quella legata a Dionsi, perché è lui che il Presidente Corsi vuole per rimettere in piedi la situazione.
Non dovrebbe mancare molto all’ufficialità che saremo pronti a raccontarvi.
O vediamo se D’Aversa ci chiede la buonuscita …
secondo me forse non la chiede, mi sa che si prepari a prendere qualche panchina che traballa in serie B tipo spezia, monza, bari ecc
io lo lascerei a piedi….come a fatto con noi…
sono io il vostro allenatore! sto tornando! dietologi già avvisati: carciofi tutti i dì, da mattina a sera. e se i giocatori non si impegnano, i carciofi li uso anche con loro ma non per farglieli mangiare…forza cuore azzuro 💙
Gente, se davvero vogliamo fare un campionato importante, Dionisi è il migliore in giro. O perché non si resetta il passato e si guarda tutti insieme al futuro?
bravo, Grillo, diglielo anche te, sono diventato un bravo bambino, non dico piu’ le bugie
occhio alle martellate, eh?
non è resettare il passato e Dionisi lo sappiamo che è bravo ma si è gestiya troppo male.
New mister Dionisi e’ già a petroio con tanto di tuta nera ed arancione, l’ho visto entrare io di persona quindi…..anche se manca ancora l’ufficialità lui è già dentro al 100%…..
EVIDENTEMENTE il nulla osta non c’è stato a livello formale ma a livello di fatto.
Che sia il migliore in giro è una tua opinione. Dopo Empoli ha fatto discretamente all’inizio con il Sassuolo (con una rosa di grande qualità) poi solo flop. Con la tifoseria azzurra la ferita è ancora aperta, ci vorrà del tempo a rimarginarla e solo con risultati ottimi ci riuscirà, almeno in parte. Non capisco la scelta ma evidentemente il presidente pensa che, tecnicamente, sia in grado di dare una logica a un gruppo di giocatori che ancora non formano una squadra. Solo il tempo ci dirà se aveva ragione.
sarà aperta per te la ferita
la tuta nera è arancione…! allora era il Nacci
Se vuoi saperlo e’ arrivato l’AUDI nera……il Nacci la macchina ancora non la guida….:-)
non si può rescindere e firmare un novo contratto nello stesso giorno. Norma federale. Quindi la firma e l’annuncio ci sarà domattina, ecco perchè come dice Italiano è già a Petroio ma non ci può essere l’annuncio. Ma anche ieri era in città, avrà guidato Bianconi nelle prime esercitazioni. Non è questo il problema. Speriamo solo sia la scelta giusta. Ogni cambio tecnico porta sempre un ricominciare daccapo. Sicuramente se il presidente l’ha ripreso vuol dire che o ha perdonato o non era così grave quello che fece 4 anni fa. Ai posteri l’ardua sentenza.
perchè se cito la fonte me lo togliete dal messaggio?
D’Aversa non si comportò proprio bene con il Cesena, ma a quello che spiegò lui (che fino alla firma si sarebbe lasciato sempre la possibilità di accettare un’eventuale offerta dalla A) il Cesena non ha replicato, magari per eleganza o perchè questa cosa era vera. Fatto sta che comunque li lasciò ad un passo dalla firma e dopo che gli aveva dato l’Ok.
Fatto sta con l’ Empoli si è comportato bene ed è stato forse questo comportamento che gli ha fatto finire la stagione e giocarsi (anche se con possibilità basse) la salvezza e di rifarsi completamente la sua immagine e reputazione che era persa un anno prima, quindi non mi sorprende che abbiano trovato un accordo per la rescissione, anche con una buonuscita che parte da un contratto di 8 mesi e mezzo residuo e non di 1 anno e 8mesi e mezzo come quello di Dionisi a cifre anche più alte di partenza.
non c’è nessuna telenovela, Dionisi era a Petroio stamattina. Figuriamoci se hanno licenziato Pagliuca senza avere la certezza da Dionisi. Giornalisti
Si sta facendo passare per normale che bianconi che ha sempre messo i cinesini e distribuito le casacche continuina dirigere gli allenamenti a 4 giorni dalla partita dopo 2 settimane di sosta.
Vi hanno rimbambito completamente a monteboro.
Sono irrecuperabili, lasciali perdere: gli buttano un croccantino e scondinzolano a comando.
un croccantino chiamato “trent’anni a grandi livelli”.
Criticare ci sta, accanirsi è sciocco.
Dedicata allo stasac.ess.i André. Dionisi già da lunedì, in incognito, programmava esercitazioni tattiche e partitelle. Da domattina prende possesso ufficiale dello spogliatoio.
Ma hai presente la gravità di quello che dici? Che un allenatore sotto contratto società stesse lavorando con una società diversa da quella per cui era tesserato e che questa società consapevolmente gli abbia messo a disposizione uomini e mezzi?
Gravissimo Lo arresteranno domani?
Dai però le offese no.. Andre, che nel frattempo si è sdoppiato in Cluedo, per darsi importanza, è solo una nana invidiosa manipolatrice, basta non leggerlo…
Vediamo che succede dopo questo cataclisma: per me, prima cosa, ogni giocatore nel suo ruolo
Boh, secondo voi, meglio subito le corazzate Venezia e Modena o era meglio un’Entella….un Mantova….?
The First, for me! Gli allenatori avversari (stroppa e sottil) non potranno studiare il pregresso…..
Per me non saranno queste 2 partite a darci l’idea di cosa sarà l’Empoli di Dionisi, il risultato spesso è figlio di episodi. Sarà il timbro di gioco, il modulo, essere propositivi o privilegiare il contropiede.
Non mi par l’ora che sia domenica. Ho molta curiosità
horsi finalmente ha capito che se non torna in A entro 2/3 anni deve davvero vendere. E sarebbe un peccato ora che allarga monteboro e si dovrebbe costruire lo stadio.Gli sono tornati gli occhi della tigre, ha tralasciato bischerate del tipo lotta per la salvezza, giovani da rilanciare etc. Ha preso finalmente un allenatore per puntare alla A! Meglio tardi che mai, a gennaio sicuro spende e anche tanto, che se non dovesse tornare in A quest’anno, mette le basi per l’anno prossimo! Questo e’ l’Horsi che ci mancava!
A me ricorda l’operazione Nicola, cioè onerosa economicamente e rischiosa, però in quel caso è andata bene .. vediamo cosa succede!
A D’Aversa è stato chiesto di subentrare a Pagliuca, ma ha risposto che vista la squadra non se la sentiva. dopo di che in automatico ciao Beppe.
Una domanda mi sorge spontanea…visto che Dionisi non è gradito da una parte di tifosi se non arriveranno subito risultati gli verrà dato il tempo per dare la sua “impronta” oppure alla prima sconfitta verrà subito lapidato?🤔…perché…a mio avviso…ora la cosa più importante è questa e cioè che gli sia dato il tempo necessario per prendere in mano la squadra…e visto i presupposti ho paura che tanti non aspettino altro per contestarlo e per dire “ve lo avevo detto di lasciarlo dov’era”…ai posteri l’ardua sentenza…
Non ci potrà essere obiettività.
Se ottiene risultati bene altrimenti non sarà perdonato nulla e le critiche saranno dure.
Ma è la normalità.
La tua sensazione e’ giusta…sicuramente una parte di tifoseria non aspetta altro…ma non si capisce che e’ una gioia effimera….sicuramente se le cose non andreanno bene un po’ la l’attenzione andra’ anche sui giocatori….io quello che penso della rosa valeva con Pagliuca e Vale con Dionisi…rosa da obbiettivo play off e poi si vede…
Penso che mancano 2 centrocampisti specialmente uno che spacca il centrocampo alla Pisilli per non dire sempre il primo Zurkosky….e un terzino destro
Per il resto credo che si vedra’ piu’ ordine in campo….questo e’ quello che mi aspetto da Dionisi meno buche a centrocampo e di conseguenza meno gol mi aspetto una crescita mentale….meno foga da parte di tutti ma che non vuole dire essere mosci…
