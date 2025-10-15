Si registrano passi avanti nella situazione legata all’arrivo, al ritorno, di Alessio Dionisi ad Empoli. Da Palermo infatti confermano che i legali del tecnico e la società gestita dal “City Group” avrebbero raggiunto l’intesa per la risoluzione del contratto che l’allenatore classe ’80 ha in essere con il club rosanero. Una volta sistemata questa faccenda, che potrebbe prendere ancora qualche ora, Dionisi sarebbe libero di poter firmare il contratto con l’Empoli e già domani dirigere il primo allenamento.

Nel frattempo la squadra si sta allenando a porte chiuse a Petroio sotto la direzione di Stefano Bianconi. Restando in tema di rescissioni, arriva notizia che potrebbe arrivare a breve anche quella tra D’Aversa e l’Empoli. Da capire se il club di Monteboro – non abbiamo info a riguardo – abbia provato a fare un tentativo con l’allenatore della passata stagione. La situazione che però maggiormente interessa è quella legata a Dionsi, perché è lui che il Presidente Corsi vuole per rimettere in piedi la situazione.

Non dovrebbe mancare molto all’ufficialità che saremo pronti a raccontarvi.