Poco fa è arrivata anche l’ufficialità della società azzurra in merito alla rescissione del contratto che legava mister Roberto D’Aversa all’Empoli fino al prossimo giugno 2026. Da adesso D’Aversa è libero di firmare un nuovo contratto con un altro club.
Questo il comunicato ufficiale:
Empoli Football Club rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa e con i componenti del suo staff Salvatore Sullo, Marco Piccioni, Luigi Turci e Danilo Massi.
A mister D’Aversa e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive.
A Roberto D’Aversa le migliori fortune anche dalla Redazione di Pianetaempoli.it
Mi accordo, anch’io augure tante buone cose al mister.
La società lo rivoleva, ma lui ha rifiutato. Aspetta lo Spezia
Non aspetta lo Spezia, ma la A …. lui vuol essere pronto per il massimo campionato, non accetta una B qualunque….
ma, forse si ma anche no, ci sono anche Parma e Pisa tanto x fare 2 nomi di A
L’Empoli rivoleva D’Aversa ho letto e lui ha rifiutato quindi Dionisi era una seconda scelta
No richiamarlo era solo un trucco per risparmiare l’ingaggio.. infatti è ovvio che se ti chiamano a svolgere il tuo lavoro e non lo vuoi fare. devi per forza rescindere… comunque di D’Aversa conserviamo un buon ricordo nonostante la retrocessione (storica semifinale di coppa Italia), per cui auguri mister!
o forse è stato un modo elegante e pacifico x risolvere il contratto