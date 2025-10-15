Poco fa è arrivata anche l’ufficialità della società azzurra in merito alla rescissione del contratto che legava mister Roberto D’Aversa all’Empoli fino al prossimo giugno 2026. Da adesso D’Aversa è libero di firmare un nuovo contratto con un altro club.

Questo il comunicato ufficiale:

Empoli Football Club rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa e con i componenti del suo staff Salvatore Sullo, Marco Piccioni, Luigi Turci e Danilo Massi.

A mister D’Aversa e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive.

A Roberto D’Aversa le migliori fortune anche dalla Redazione di Pianetaempoli.it