Vi abbiamo detto nel pomeriggio che le parti, il Palermo e Dionisi, erano a un passo dall’accordo per la rescissione del contratto e poco fa è arrivata anche l’ufficialità della società rosanero con un comunicato:

“Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi”.

A questo punto il tecnico è libero di firmare il nuovo contratto con l’Empoli. L’ufficialità con gli azzurri arriverà nella giornata di domani anche perchè esiste una normativa che prevede che nello stesso giorno non possa esserci una rescissione e una nuova contrattualizzazione.