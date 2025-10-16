Qualificazioni mondiali per Ceesay, qualificazioni all’Europeo di categoria per Guarino, Moruzzi e Popov, mondiale Under 20 per Konate, questi gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali.

Una vittoria e una sconfitta per Joseph Ceesay nelle ultime due sfide di qualificazione al Mondiale 2026, con il suo Gambia che prima è stato superato 4-3 da Gabon (con il nostro numero 15 subentrato ad inizio ripresa) per poi battere con un rotondo 7-0 le Seychelles. Gambia che chiude il girone al terzo posto e ferma la propria corsa alla rassegna iridata in programma la prossima estate.

Doppio successo invece per l’Italia Under 21 di Gabriele Guarino e Brando Moruzzi. Gli Azzurrini hanno superato prima la Svezia 4-0 e poi l’Armenia 5-1: Guarino è sceso in campo nella ripresa di entrambe le sfide, mentre Moruzzi non ha trovato spazio. La squadra guidata dall’ex Empoli Silvio Baldini resta al comando del girone, a punteggio pieno dopo quattro gare, appaiata alla Polonia, prossima avversaria a novembre.

Bilancio di un pareggio e una sconfitta per Bohdan Popov con l’Ucraina Under 21. Gli ucraini hanno pareggiato 3-3 con l’Ungheria, per poi essere superati 1-0 dalla Croazia. Per il nostro numero 77 è arrivato l’esordio nella selezione Under 21 del suo Paese, con due ingressi a gara in corso. L’Ucraina occupa attualmente il terzo posto del girone, con 4 punti, a due lunghezze dalla capolista Turchia.

Si è invece conclusa agli ottavi di finale l’avventura al Mondiale Under 20 per Ismael Konate e l’Italia di mister Nunziata. Dopo aver chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti, alle spalle dell’Argentina, gli Azzurrini sono stati eliminati dagli Stati Uniti, vittoriosi per 3-0. Per Konate tre presenze complessive nella competizione, prima del rientro a Empoli.

Empoli Fc