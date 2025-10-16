Dobbiamo essere sinceri, se ce lo avessero detto fino alla settimana scorsa, non ci avremmo mai creduto. Invece Alessio Dionsi torna ad essere l’allenatore dell’Empoli e subentra all’esonerato Pagliuca. Il tecnico amiatino torna a vestirsi di azzurro dopo quel 10 maggio 2021 che segnò l’ultima promozione in serie A dell’Empoli. Per lui dopo ci sono state tre stagioni al Sassuolo (l’ultima però non portata in fondo) e quella di Palermo dello scorso anno in B. Dionisi si lega all’Empoli con un contratto che scadrà nel giugno del 2027.
Una delle difficoltà maggiori nel poter immaginare un ritorno di Dionisi in azzurro sta proprio nel finale della storia tra lui e l’Empoli. La sua permanenza ad Empoli sembrava, anche per le parole dichiarate dallo stesso allenatore classe 1980, certa. Il tempo però cominciò a creare dubbi riguardo a questo, con una situazione che – stando alle voci raccolte all’epoca – prese in contropiede anche la società di Monteboro. Alla fine Dionisi scelse di salutare Empoli per approdare al Sassuolo, senza però mai chiarire direttamente e andando nel silenzio. Questa situazione ha portato ad un attrito che si è poi palesato nelle situazioni in cui Dionisi si è trovato da avversario contro l’Empoli. Detto ciò, e certi che ogni parte saprà trovare il giusto compromesso per il bene della squadra e del club, crediamo che la scelta sia caduta su uno dei tecnici più preparati. Possiamo tranquillamente parlare di un TOP per la categoria. In questo sarà da capire anche se gli obiettivi stagionali mutano o restano quelli di guardare ad una salvezza senza problemi.
Ricordiamo che nella stagione 2020/21, stagione condizionata dal Covid e vissuta quasi nella sua totalità senza pubblico sugli spalti, quell’Empoli vinse il campionato con 73 punti; 19 successi, 16 pareggi, 3 sconfitte. In quella stagione di serie B, oltre agli azzurri, salirono in A la Salernitana e quel Venezia che affronteremo domenica. Venezia che, tra l’altro, è stata la squadra in cui Dionisi ha lavorato prima di arrivare ad Empoli, un arrivo anche quello un po’ travagliato. Non sono poche le curiosità intorno a questo ritorno, suggestivo, ambizioso, particolare. L’Empoli e Dionisi si sono salutati con una vittoria in serie B e non hanno mai, assieme, vissuto la serie A… chissà che magari il prossimo capitolo…
Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico. Ad Alessio il nostro bentornato ad Empoli !!!
Strafelice.
Lo dico sinceramente, personalmente ho parecchi dubbi su questa scelta: intanto dovrà riallacciare il rapporto con l’ambiente, e non sarà facile. Poi bisogna vedere se arriveranno i risultati: arriva da due annate non positivo, vedremo in questo caso di che pasta è fatto veramente; o si riprende, o è un bluff
Non guardiamo al passato.
Guardiamo al futuro
E di sicuro non è venuto a fare il traghettatore. Persona insopportabile ma ambiziosa come poche. Se ha accettato significa che crede in questa squadra
Concordo in pieno…il contratto è di due anni ma vuole dire che ci vogliamo provare già questo anno…e se va male riprovare anno prossimo con alcuni ritocchi… già a gennaio ci vogliono un difensore e un centrocampista
Aspetto di sentire cosa dice nella conferenza
dovrà per forza dire qualcosa di cosa è successo 5 anni fa
Via andiamo ad asfaltare il Venezia! Sia mia che Oberetin e Guarino si trasformino nei nuovi Maldini e Cannavaro.
Se voleva fare il traghettatore andava a lavorare alla Mo.by Li.nes
Sta nell’umiltà delle persone saper farsi perdonare, credo che a questo giro sia doveroso.. detto ciò auguro a Dionisi buon lavoro e sempre FORZA EMPOLI.
Se eravamo incazzati quando ci tradì vuol dire che ci piaceva. Quindi io non guardo il passato e gli auguro il meglio! FORZA!
Io ero, e sono sfava to, non perché mi garbava, ma per come ha preso per le mele la gente, e in un’occasione, la sera stessa di una ricorrenza per i tifosi vitale.
Daccordissimo. Ma una seconda possibilità, anche se non se la meritava, ci sta. Sicuramente, e su questo non ho dubbi, anche lui ne è consapevole e se intelligente darà tutto se stesso ed anche di più per farsi perdonare
spero di non arrivare a giugno 2027,che venga mandato via prima
Questo permettimi nn è un commento da tifoso.Chi tifa la squadra sostiene sempre chi la rappresenta.
e quindi?
Spero che la Società fissi il nuovo allenatore già ad aprile, tanto questo si leva di .ulo (e lo spero), appena se ne presenta l’occasione. Bentornato…..una s.ga.
come tutti quando hanno di meglio, e comunque sempre meglio di quel servatico di prima
Ma se dopo Empoli dov’è andato gli davano qualche milioncino d’euro in più…cosa avreste fatto voi?
Io c’avrei pensato due o tre secondi…Non di più…
Il vero pagliaccio non è Dionisi, ma Gemmi.
eccone un altro. Ma te pensi che Dionisi l’abbia scelto Gemmi? ingenuo. Queste sono scelte (giustamente del capo) lasciate stare i ds che sono (giustamente) meri esecutori
Io tifo E M P O L I. Dionisi adesso e’ l’allenatore dell’empoli e quindi forza Dionisi
Si da troppa importanza agli allenatori.. che spesso e volentieri guadagnano molto di più di chi scende in campo a determinare i risultati. Quindi personalmente dico si “forza”, ma forza Empoli! Quindi.. forza azzurri!
Welcome back, senza se e senza ma! Vivere di rancori sarebbe l’errore più grave per un ambiente, come il ns, che si vanta di essere al di sopra degli isterismi di tante altre piazze. Sempre e solo Forza Empoli!!
Torniamo nelle parti alte della classifica!!! FORZA EMPOLI!!!!
Nella vita spesso, a mio parere, non conta solo quello che fai… ma anche come lo fai. Non discuto sul fatto che a suo tempo abbia deciso di andarsene che è ormai normale e lecito (c’era un contratto in essere), ma su come abbia deciso di andarsene, scappando e negandosi alla dirigenza che voleva un confronto. Io tifo Empoli e spero che faccia bene, ci mancherebbe, ma non mi scorderò mai che uomo è e lo offenderò anche di persona se ne avrò l’occasione!
Per me ben ritornato Alessio, datti da fare e vedrai che questi ragazzi messi a modo in campo ci e ti daranno diverse soddisfazioni.
Allenatore sopravvalutato e soprattutto omo di m, tra qualche anno farà la fine di un Devis Mangia qualsiasi…
Io non salgo sul carro…
Però ragazzi,noi sappiamo le cose x come ci vengono riportate:non abbiamo se non un quadro parziale della situazione.Però penso che se i rapporti fossero stati definitivamente interrotti,non l’avrebbero richiamato,considerata anche le alternative,non esigue,che avevano.Alla fine Pagliuca ,diciamola tutta, è stato esonerato soprattutto per motivi comportamentali,per cui presumo che questi abbiano rilevato anche in sede di ingaggio del.nuovo tecnico…Ripeto,si tende a pensare che l’Empoli sia gestito da scappati di casa per quale scivolone o caduta di stile,ma ricordatevi che chi ci guida lo fa da anni e con profitto.Detto da uno che ,come me , può definirsi tutt’altro che filo-societario.Ho.criticato le scelte in economia sul mercato,l’imposizione di alcuni giocatori da parte delle alte sfere,la gestione occulta degli infortunati,ma onestamente non trovi pecche nelle gestione di una situazione emergenziale quale può essere quella di sollevare un mister scelto con tanto di proclami in estate…
Lasciate stare le “ vendette “ ed il dover chiedere scusa e tutte le stupidaggini varie ……non confondiamo Empoli con altri posti , come ha fatto il suo lui ed altri , tantissime volte L ha fatta EFC ognuno per i propri interessi
Guardare avanti sperando che porti i giusti correttivi ed alzi le ambizioni e gli obbiettivi
A mio modesto parere c’è qualche importante aspetto che noi non sappiamo di quella brutta storia. Spero, per curiosità, che alla prima occasione chiarisca certi oscuri aspetti del suo addio. Di questo ne sono convinto soprattutto perchè il President lo ha rivoluto alla sua corte: se Dio.nisi avesse davvero combinato qualcosa di malvagio, col cavolo che il Cor.si gli dava altra opportunità….
Scelta precisa, netta, chiara: uno come Dionisi non viene per vivacchiare a mezza classifica….
Guadagna tantissimo ed è ambiziosissimo! La scossa che serviva al nostro ambiente.
433: sùbito e senza tentennamenti!!!
Il più forte allenatore che ci sia in giro ,ci riporterà in serie A.
GRANDE ALESSIO , EMPOLI TI ABBRACCIA.
Bentornato Mister! Un’occhiata ogni tanto anche ai nostri ragazzi della primavera.
grazie
Quest’ anno non ho fatto l’abbonamento, ma ora quasi quasi me ne pento….
Peccato affrontare subito le 2 + forti dopo il Palermo
Peccato semmai che giocoforza i suoi primi allenamenti saranno a porte chiuse. Ma d’altronde è giusto così. Il Venezia non deve avvantaggiarsi di nulla. Nemmeno dei commenti dei giornalisti.
Tanto questa estate se andrà nuovamente, dopo una lunga telenovela
Punte sempre in gol con Pagliuca
Difesa sempre aperta con Pagliuca
Dionisi via di mezzo?
Squadra più equilibrata?
Codesto di sicuro: s’è preso apposta!
Fulignati voto 6; io mi aspetto questo, da ora in poi.
Mister, facciamo finta d’esserci addormentati insieme a maggio 2021. Poi un lungo sogno chiamato Serie per 4 anni. Ora è una nuova alba e ci risvegliamo insieme.
Questa onestamente è tutt altra squadra rispetto a quella (forte) del 2020 ma imboccallupo a lui
Di solito è difficile che i cavalli di ritorno possano far bene 2 volte nella stessa piazza.
Speriamo che Dionisi sia una piacevole eccezione.
Forza Empoli.
Gaetano Salvemini fece bene alla sua prima esperienza da allenatore nel 1978 e strabene quando ritorno ‘ nel 1985
Dopo il mister … cambiamo anche la canzone dei pirati dei caraibi… che da quando c’è s’è sempre fatto cacare!!!
Anche Giampietro Vitali! Ci prese nel 1977 e ci portò in C1 vincendo 1-0 a Pisa con gol di Ciulli. Tornò una seconda volta nel 1982 salvandoci da una quasi certa retrocessione in C2 e l’anno dopo vincendo trionfalmente il campionato del ritorno in B dopo più di vent’anni!