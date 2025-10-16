Dobbiamo essere sinceri, se ce lo avessero detto fino alla settimana scorsa, non ci avremmo mai creduto. Invece Alessio Dionsi torna ad essere l’allenatore dell’Empoli e subentra all’esonerato Pagliuca. Il tecnico amiatino torna a vestirsi di azzurro dopo quel 10 maggio 2021 che segnò l’ultima promozione in serie A dell’Empoli. Per lui dopo ci sono state tre stagioni al Sassuolo (l’ultima però non portata in fondo) e quella di Palermo dello scorso anno in B. Dionisi si lega all’Empoli con un contratto che scadrà nel giugno del 2027.

Una delle difficoltà maggiori nel poter immaginare un ritorno di Dionisi in azzurro sta proprio nel finale della storia tra lui e l’Empoli. La sua permanenza ad Empoli sembrava, anche per le parole dichiarate dallo stesso allenatore classe 1980, certa. Il tempo però cominciò a creare dubbi riguardo a questo, con una situazione che – stando alle voci raccolte all’epoca – prese in contropiede anche la società di Monteboro. Alla fine Dionisi scelse di salutare Empoli per approdare al Sassuolo, senza però mai chiarire direttamente e andando nel silenzio. Questa situazione ha portato ad un attrito che si è poi palesato nelle situazioni in cui Dionisi si è trovato da avversario contro l’Empoli. Detto ciò, e certi che ogni parte saprà trovare il giusto compromesso per il bene della squadra e del club, crediamo che la scelta sia caduta su uno dei tecnici più preparati. Possiamo tranquillamente parlare di un TOP per la categoria. In questo sarà da capire anche se gli obiettivi stagionali mutano o restano quelli di guardare ad una salvezza senza problemi.

Ricordiamo che nella stagione 2020/21, stagione condizionata dal Covid e vissuta quasi nella sua totalità senza pubblico sugli spalti, quell’Empoli vinse il campionato con 73 punti; 19 successi, 16 pareggi, 3 sconfitte. In quella stagione di serie B, oltre agli azzurri, salirono in A la Salernitana e quel Venezia che affronteremo domenica. Venezia che, tra l’altro, è stata la squadra in cui Dionisi ha lavorato prima di arrivare ad Empoli, un arrivo anche quello un po’ travagliato. Non sono poche le curiosità intorno a questo ritorno, suggestivo, ambizioso, particolare. L’Empoli e Dionisi si sono salutati con una vittoria in serie B e non hanno mai, assieme, vissuto la serie A… chissà che magari il prossimo capitolo…

Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico. Ad Alessio il nostro bentornato ad Empoli !!!