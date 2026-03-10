In occasione della sfida contro il Mantova, trentesima giornata di Serie BKT in programma sabato 14 marzo alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, i biglietti del settore di Maratona saranno in vendita al prezzo di 2 euro!

E per tutti gli Under 14 biglietto omaggio in tutti i settori azzurri dello stadio!

I tagliandi sono in vendita all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita VivaTicket (ad eccezione di quelli ubicati in Provincia di Mantova) e online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php (utilizzando la sola modalità “stampa a casa”, con l’eccezione dei residenti in Provincia di Mantova; per questa modalità di acquisto è necessaria l’autodichiarazione di residenza).

PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 BLUE DAY (VALIDA PER IL SETTORE DI MARATONA) € 2,00 € 2,00 OMAGGIO POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 OMAGGIO POLTRONA € 45,00 € 35,00 OMAGGIO TRIBUNA INFERIORE € 30,00 € 25,00 OMAGGIO MARATONA SUPERIORE € 15,00 € 10,00 OMAGGIO MARATONA INFERIORE € 2,00 € 2,00 OMAGGIO CURVA SUD OSPITI € 15,00 ND ND

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il giorno 15/03/2008), gli Over 65 (nati prima del giorno 15/03/1961), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 15,00 (In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente) nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Da mercoledì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.