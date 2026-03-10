È iniziato questo pomeriggio il nuovo corso tecnico dell’Empoli. L’allenamento odierno, che apre la settimana che porterà alla sfida campale contro il Mantova, è stato infatti diretto dal nuovo allenatore Fabio Caserta. Caserta, come noto, è il terzo tecnico che si siede sulla panchina azzurra in questa stagione di Serie B fin qui decisamente complicata. L’ex allenatore del Bari ha subito iniziato a lavorare sulla parte tattica della squadra dopo un colloquio negli spogliatoi con il gruppo. Un confronto che ha legittimamente ritardato l’inizio della seduta rispetto all’orario inizialmente previsto.

Per quanto riguarda il lavoro sul campo, si sono allenati a parte Shpendi, Elia e Degli Innocenti. Per nessuno dei tre, però, sembrano esserci particolari problemi e filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di recuperarli in tempo per la gara di sabato. È ovviamente ancora presto per parlare di quello che potrà essere il primo undici scelto da Caserta, così come è prematuro capire quale sarà l’assetto tattico definitivo. La sensazione è che inizialmente si possa proseguire sulla scia dei sistemi utilizzati dai due predecessori, ma nella seduta odierna il nuovo tecnico ha alternato sia la difesa a tre sia quella a quattro. Nella partitella che ha chiuso l’allenamento si sono infatti viste due impostazioni diverse: una squadra schierata con il 3-5-2 e un’altra con il 4-2-3-1. Carte comunque molto mischiate. Guardando alla squadra disposta con la difesa a quattro, gli interpreti del reparto arretrato erano Candela ed Obaretin sugli esterni, con Matteo Lovato e Simone Romagnoli al centro. Davanti alla difesa Caserta ha provato Ignacchiti e Magnino, mentre sulla trequarti hanno agito Ilie, Fila e l’aggregato dalla “Primavera” Samb, alle spalle della punta Nasti. Nella squadra schierata invece con la difesa a tre hanno giocato Curto, Guarino e Indragoli, con un centrocampo formato da Ebuehi, Haass, Yepes, Saporiti e Ceesay, alle spalle della coppia offensiva composta da Bianchi e Popov.

Naturalmente saranno le prossime sedute a definire con maggiore chiarezza modulo e interpreti, anche in base a chi sarà effettivamente a disposizione. Come detto, tra i giocatori che oggi non hanno preso parte alla seduta ci sono comunque tre possibili titolari. Non tantissima gente presente al campo, ma comunque un’accoglienza calorosa per Caserta, al quale viene ora chiesto di tirare fuori l’Empoli dalle sabbie mobili della zona retrocessione. La squadra si allenerà ogni giorno fino alla rifinitura prevista per venerdì mattina, mentre la presentazione ufficiale del nuovo allenatore dovrebbe tenersi nel primo pomeriggio di giovedì.