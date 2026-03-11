Sono tre i precedenti di mister Fabio Caserta da allenatore contro l’Empoli. Una storia ovviamente piuttosto recente, considerando che Caserta allena tra i professionisti da non moltissimi anni. Il primo incrocio risale al 25 agosto 2019, nella gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Al Castellani si giocava Empoli–Juve Stabia e gli azzurri, allenati da Crhistian Bucchi, riuscirono a imporsi per 2-1 sulla formazione campana guidata proprio da Caserta. L’Empoli passò in vantaggio con Filippo Bandinelli, prima del pareggio delle “vespe” firmato da Cissé. A decidere la sfida fu poi il gol di Antonino La Gumina, che fissò il risultato sul definitivo 2-1.

Caserta ritrovò l’Empoli nel corso della stessa stagione, alla prima giornata del girone di ritorno. La gara si disputò a Castellammare di Stabia allo stadio Menti e in quell’occasione arrivò il successo della squadra allenata da Caserta. A decidere il match fu un gol segnato dopo appena sei minuti da Francesco Forte. Sulla panchina azzurra, in quella circostanza, sedeva Roberto Muzzi. L’ultimo precedente è invece relativo al primo turno di Coppa Italia della stagione 2024-2025, quando ad Empoli arrivò il Catanzaro allenato da Caserta. In quell’occasione furono gli azzurri ad avere la meglio con un netto 4-1. La squadra guidata da Roberto D’Aversa passò in vantaggio con Jacopo Fazzini, prima del momentaneo pareggio calabrese firmato da Bonini. Nella ripresa l’Empoli prese definitivamente il largo grazie alle reti di Lorenzo Colombo, Sebastiano Esposito e ancora di Fazzini. Quel Catanzaro, al termine della stagione, riuscirà poi a qualificarsi per i play-off di Serie B.

Un dato interessante riguarda l’impostazione tattica utilizzata da Caserta in tutte e tre queste sfide contro l’Empoli. In ogni occasione, infatti, il tecnico ha schierato le sue squadre con la difesa a quattro, sistema che ha rappresentato a lungo il suo marchio di fabbrica. Solo nel corso della stagione 2024-2025, durante la sua esperienza a Catanzaro, Caserta ha iniziato ad apportare alcune modifiche passando gradualmente alla difesa a tre.